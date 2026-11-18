L’esponente socialista traccia un bilancio profondamente critico della politica governativa

Venerdì 20 novembre 2026, la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza — istituita per ricordare l’approvazione della Convenzione ONU del 1989 e ratificata dall’Italia con la legge n. 176 del 1991 — assume un significato particolarmente denso. La ricorrenza coincide infatti con lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati proclamato da CGIL, USB e Cobas, accompagnato dai cortei degli studenti medi e universitari in tutta Italia. Una sovrapposizione simbolica che porta nelle piazze non solo il tema dei salari, del caro vita, della sanità e dei servizi pubblici, ma anche una dura contestazione alle politiche del governo guidato da Giorgia Meloni nei confronti delle giovani generazioni.

A rimarcarlo è Gabriella D’Angelo, dirigente del Partito socialista Italiano, avvocato impegnato da anni nella tutela dei diritti dei minori e difensore d’ufficio presso il Tribunale dei Minorenni di L’aquila.

Le misure in materia di sicurezza e ordine pubblico varati dall’esecutivo fino all’autunno 2026 violano i diritti dei minori adolescenti sotto più profili. La D’Angelo richiama il parere dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) e di organizzazioni umanitarie come Save the Children sull’introduzione della presunzione di imputabilità per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni e l’estensione del fermo preventivo: invertire l’onere della prova sulla capacità di intendere e di volere capovolge il principio rieducativo della giustizia minorile italiana, equiparando di fatto gli adolescenti agli adulti.

Alle critiche sul fronte penale si affiancano quelle legate all’inclusione e ai diritti civili.

Le nuove procedure sull’accertamento dell’età e l’accoglienza riducono le protezioni previste dalle convenzioni internazionali dei minori non accompagnati. Sul piano familiare, invece, oltremodo illegittimo e incostituzionale é il blocco delle trascrizioni anagrafiche per i figli delle coppie omogenitoriali ( due padri o gestazione per altri) ed voto contrario al Certificato europeo di filiazione, segnalando una disparità di trattamento tra minori in base alla composizione del proprio nucleo familiare.

E anche sulla scuola la D’Angelo rimarca l’inadeguatezza del Governo Meloni: dalle misure di taglio Fondo di Finanziamento Ordinario degli atenei, al dimensionamento scolastico e all’insufficienza degli importi delle borse di studio rispetto all’aumento del costo della vita e degli affitti nelle città universitarie.

Per gli studenti delle scuole superiori, inoltre, si lamentano l’assenza di una misura nazionale strutturale per garantire la gratuità dei libri di testo e dei trasporti alle fasce meno abbienti.

Un’azione che complessivamente nega il diritto allo studio e all’istruzione tutelato dalla convenzione ONU.

L’esponente socialista traccia un bilancio profondamente critico della politica governativa ed invita a leggere la mobilitazione del 20 novembre come una risposta necessaria all’operato dell’esecutivo.

Secondo D’Angelo, il governo Meloni dimostra una grave inadeguatezza sotto ogni profilo: dalla svolta punitiva nella giustizia minorile, che rinuncia alla funzione educativa dello Stato, fino alle discriminazioni ai danni dei figli delle famiglie arcobaleno e dei minori stranieri, passando per l’insufficienza degli investimenti su scuola pubblica e diritto allo studio.

“Celebrare la Giornata dei diritti dell’infanzia mentre nelle piazze sciopereremo per difendere l’istruzione e il welfare evidenzia la distanza tra la propaganda securitaria dell’esecutivo e i bisogni reali delle nuove generazioni, a cui servirebbero inclusione, opportunità e giustizia sociale anziché repressione e tagli”.