Giovanna Miele, responsabile nazionale Donne e Pari opportunità, lancia la locandina della campagna

Giovanna Miele, responsabile nazionale Donne e Pari opportunità, lancia la locandina della campagna. Mercoledì alle 17 un incontro di riflessione nella sede del partito a Roma.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Avanti PSI promuove una mobilitazione nel segno delle Madri costituenti. A lanciare l’iniziativa è Giovanna Miele, responsabile nazionale Donne e Pari opportunità del partito, che presenta la locandina «Le parole delle Costituenti».

Da Lina Merlin a Nilde Iotti, da Teresa Noce a Teresa Mattei, la campagna riprende le parole delle donne che hanno contribuito a scrivere la Costituzione. Libertà, pari dignità, lavoro e istruzione sono i temi che attraversano il manifesto e riportano al presente una domanda concreta: quali condizioni servono perché ogni donna possa esercitare il diritto di scegliere della propria vita, anche quando uscire da una situazione di violenza significa dover ricostruire la propria autonomia?

La mobilitazione proseguirà mercoledì 25 novembre, alle ore 17, nella sede di Avanti PSI a Roma, con un momento di riflessione. Al centro dell’incontro il legame tra i diritti affermati dalle Costituenti e l’impegno di oggi per la prevenzione della violenza, la tutela delle donne e la loro autonomia economica.