Martedì 6 ottobre 2026 a partire dalle ore 10.45 presso l’Università degli Studi di Salerno, il Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems (DISA-MIS) si prepara ad accogliere le sue matricole per l’anno accademico 2026/27. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di guidare i neo-iscritti nei loro primi passi universitari, presentando nel dettaglio le opportunità formative dei Corsi di Studio Triennali, le eccellenze della ricerca scientifica condotte dai docenti e la rete di servizi messi a disposizione dagli Uffici tecnico-amministrativi del Dipartimento.

L’idea è, infatti, quella di creare un momento collegiale, con saluti istituzionali e interventi della governance di Ateneo e di Dipartimento, per poi “aprire le porte” del Dipartimento agli studenti con un momento più informale e interattivo, organizzato attraverso gli stand conoscitivi. Per questo secondo momento verranno coinvolti docenti, ricercatori, assegnisti, dottorandi e personale tecnico-amministrativo disponibili a essere presenti agli stand, con l’intento di creare uno spazio di incontro diretto con le matricole, nel quale poter raccontare e mostrare le attività del Dipartimento, illustrare alcuni aspetti della propria attività didattica e di ricerca, presentare progetti, laboratori e, più in generale, far conoscere agli studenti le diverse opportunità che potranno incontrare durante il loro percorso universitario.

“Il Welcome Day del Dipartimento – spiega la professoressa Ornella Malandrino, Direttore del DISA-MIS – ha assunto quest’anno la formula di Open Day, con l’intento di rendere questo momento di accoglienza più dinamico e interattivo. Vogliamo che i nuovi studenti si sentano parte integrante della nostra Learning Community fin da subito. Con questa iniziativa, grazie alla formula interattiva degli stand, abbattiamo le distanze tra studenti, docenti e ricercatori, offrendo ai ragazzi una bussola chiara per orientarsi tra corsi, laboratori e progetti internazionali, per chiarire i propri dubbi e per fare una scelta consapevole per il futuro. Il nostro obiettivo – conclude la Malandrino – è valorizzare il talento di ciascuno, accompagnandoli in un percorso di crescita che sia prima di tutto personale e poi professionale”.

Presso gli stand saranno approfonditi i diversi percorsi didattici della laurea triennale in Economia e Management (L-18) e in Studi Diplomatici e sulla Sicurezza Globale (L-36). Saranno inoltre attivi presidi dedicati ai servizi di Internazionalizzazione, agli Uffici Tecnico-Amministrativi e alla distribuzione di gadget del Dipartimento.