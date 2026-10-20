Ad Arenzano torna il garofano socialista: il PSI nella coalizione progressista

- I socialisti tornano protagonisti della politica cittadina e partecipano alla costruzione dell'alleanza di centrosinistra
I socialisti tornano protagonisti della politica cittadina e partecipano alla costruzione dell’alleanza di centrosinistra. Un nuovo passo nel percorso di radicamento territoriale di Avanti PSI.
Il garofano socialista torna sulla scena politica di Arenzano, in provincia di Genova. In vista delle elezioni amministrative del 2027, il Partito Socialista Italiano entra nella coalizione progressista, contribuendo alla costruzione di un progetto politico per il futuro della città.
Una scelta che segna il ritorno di una presenza socialista riconoscibile nel dibattito politico locale e conferma la volontà del PSI di partecipare attivamente alle sfide amministrative, valorizzando la propria tradizione riformista e la capacità di dialogare con le altre forze del centrosinistra.
L’obiettivo è contribuire alla definizione di una proposta politica che parta dalle esigenze della comunità, dai servizi pubblici alla qualità della vita, dalle opportunità per i giovani alla valorizzazione del territorio.
La partecipazione dei socialisti alla coalizione progressista rappresenta anche un segnale politico più ampio. Il percorso di rilancio del PSI, guidato a livello nazionale dal segretario Enzo Maraio, punta infatti a rafforzare la presenza del partito nelle città e nelle amministrazioni locali, ricostruendo una rete di partecipazione e impegno politico.
Arenzano diventa così un altro tassello di questa prospettiva: un socialismo che non si limita alla testimonianza ideale, ma vuole contribuire concretamente alle scelte amministrative e alla costruzione di alleanze larghe, credibili e radicate nelle comunità.
La sfida del 2027 sarà quella di trasformare il confronto tra le forze progressiste in un programma condiviso, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini.
Il ritorno del garofano ad Arenzano racconta, in definitiva, la volontà dei socialisti di esserci, di partecipare e di tornare a incidere nelle scelte che riguardano il futuro dei territori.