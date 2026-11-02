Ad Ariccia il congresso del Partito Socialista Italiano: una nuova stagione per il socialismo cittadino

Sabato 7 novembre il Congresso del PSI di Ariccia, un’occasione di confronto politico, partecipazione e rilancio della presenza socialista sul territorio.

Sabato 7 novembre 2026, presso il Ristorante La Parisiana, in Via dei Laghi Km 11.500, si terrà il Congresso del Partito Socialista Italiano – Sezione di Ariccia, un appuntamento che segna una tappa importante nel percorso di ricostruzione e rilancio della comunità socialista nella città.

Il Congresso arriva al termine di un cammino iniziato nel 2020, quando il simbolo e le idee del PSI sono tornati a essere presenti nel dibattito politico ariccino. Un percorso che ha trovato una significativa continuità nella partecipazione alle più recenti elezioni amministrative, con una lista autonoma, candidati e proposte, e che oggi punta a consolidare una presenza politica organizzata, riconoscibile e radicata nel territorio.

L’iniziativa non vuole essere un semplice appuntamento di partito, ma un momento di confronto aperto sui temi che riguardano il futuro di Ariccia e le condizioni di vita dei suoi cittadini. Dalla sanità alla scuola, dal lavoro alla casa, dalla tutela del territorio al contrasto alla cementificazione, fino alle grandi trasformazioni legate all’intelligenza artificiale, all’energia e all’immigrazione: questioni che richiedono idee, responsabilità e capacità di guardare avanti.

Il Congresso sarà anche un’occasione per discutere del ruolo dei partiti nella vita democratica, in una fase in cui è necessario restituire valore alla partecipazione, al confronto delle idee e alla presenza attiva dei cittadini nella vita pubblica. Il PSI di Ariccia intende farlo mantenendo la propria autonomia e identità, senza chiudersi al dialogo con le altre forze politiche e istituzionali.

Tra gli obiettivi del nuovo percorso vi è quello di costruire una presenza socialista stabile, capace di avanzare proposte concrete e di contribuire al dibattito cittadino, con lo sguardo rivolto alle prossime sfide amministrative.

I lavori congressuali prenderanno il via alle ore 10.00. La cittadinanza è invitata a partecipare.