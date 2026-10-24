Agguato in Calabria, Avanti Psi rilancia: Sibaritide è un’emergenza nazionale

Lo dice, in una dichiarazione stampa, il presidente nazionale di Avanti Psi, Luigi Incarnato.

“L’ennesimo omicidio di ‘ndrangheta a Cassano all’Ionio dimostra come la questione della Sibaritide sia un’emergenza nazionale”. Così, in una dichiarazione, il presidente nazionale di Avanti Psi, Luigi Incarnato. “Siamo vicini ai sindaci e alla popolazione e al Governo – continua – chiediamo di intensificare la sua azione di sostegno alla magistratura ma anche di applicare forme di intervento sociale sulla scorta di quanto fatto in altre realtà meridionali. Non è accettabile quanto avvenuto né possiamo fare finta di niente. Servono azioni efficaci ed unitarie contro la criminalità organizzata e per questo chiediamo al ministro Piantedosi di porre la questione come emergenza nazionale” conclude Incarnato.