Al via la seconda edizione dell’urania policy & business forum

Appalti e grandi infrastrutture; sovranità tecnologica e IA; sicurezza energetica; sanità e prevenzione; politiche del lavoro; competitività del Made in Italy. Sono queste le direttrici al centro della seconda edizione dell’URANIA POLICY & BUSINESS FORUM, l’annuale appuntamento promosso da URANIA NEWS per favorire il confronto tra decisori pubblici e imprese sulle priorità di crescita del sistema Paese.

L’edizione 2026, oggi a Roma nella prestigiosa cornice di Villa Wolkonsky, residenza dell’Ambasciatore del Regno Unito, è dedicata alla memoria di Roberto Arditti, giornalista e conduttore di URANIA NEWS. Ad aprire i lavori l’Ambasciatore del Regno Unito Stephen Hickey e il Presidente di URANIA Media Giampiero Zurlo. La maratona, articolata in oltre dodici ore consecutive di interviste e talk in diretta tv sugli 8 canali in simulcast del gruppo editoriale, vede alcuni dei massimi vertici delle istituzioni e dell’industria confrontarsi con i principali temi al centro dell’agenda del Paese: dalle elezioni di Midterm in USA ai conflitti internazionali, dalla manovra finanziaria alla crisi energetica.

Tra i protagonisti della giornata il Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, i Ministri Adolfo Urso (MIMIT), Alessandro Giuli (Cultura) e Paolo Zangrillo (Pubblica Amministrazione); il viceministro Valentino Valentini, i sottosegretari Alberto Barachini, Claudio Durigon, Sandra Savino, Alessandro Morelli, Fausta Bergamotto, Luigi Sbarra, oltre al Presidente del Copasir Lorenzo Guerini e il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto con un intervento video.

Presenti anche Enzo Maraio, segretario di Avanti Psi, Maurizio Lupi, Presidente di Noi Moderati, Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde, Ernesto Maria Ruffini (fondatore Più Uno), Alessandro Onorato (Segretario nazionale di Progetto Civico Italia) e i principali componenti di Camera e Senato.

Al confronto prendono parte i vertici delle principali autorità, enti e player industriali del Paese, tra cui Nicola Zaccheo (Presidente ART), Robert Nisticò (Presidente AIFA), Roberto Alesse (Direttore Agenzia Dogane e Monopoli), Veronica Nicotra (Segretario Generali ANCI), Valeria Vittimberga (DG INPS), Aldo Bisio (CEO Engineering Group), Joerg Eberhart (CEO ITA Airways), Giuseppe Moles (AD Acquirente Unico), Ramón Palou de Comasema (GM Merck Italia), Pier Lorenzo Dell’Orco (Presidente Proxigas), Umberto Roccatti (Presidente ANAFE), Italo Folonari (Presidente ANIASA), Federico Sannella (Presidente Assobirra), Gianmarco Montanari (DG MOST), Tiziana Carpinello (Presidente Bentley), Massimiliano Cardullo (Aeroporti di Roma), Fabrizio Iaccarino (Enel), Angelo Mazzetti (Meta), Christina Fontana (Shein), Chiara Bassi (Coverflex), Niccolò Calabresi (Heidrick & Struggles).