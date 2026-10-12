Alla Camera dei Deputati la presentazione del libro “Quello che non ricordavo di te” di Rita D’Andrea

Giovedì 15 ottobre, a Roma, un incontro tra letteratura, memoria e relazioni umane con esponenti del mondo istituzionale, accademico e giornalistico.

Giovedì 15 ottobre 2026, dalle ore 19.00 alle 20.00, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, in via della Missione 4 a Roma, si terrà la presentazione del libro “Quello che non ricordavo di te”, scritto da Rita D’Andrea e pubblicato da Prospettivaeditrice.

Un appuntamento culturale che vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e giornalistico, chiamati a confrontarsi sui temi della memoria, degli affetti e della complessità delle relazioni umane.

Il titolo dell’opera invita a riflettere sul rapporto tra ciò che ricordiamo, ciò che dimentichiamo e quanto continua a vivere dentro di noi attraverso le emozioni e i legami affettivi. La letteratura diventa così uno strumento per interrogarsi sulla fragilità della memoria, sulla forza dei sentimenti e sulla capacità delle parole di dare significato alle esperienze umane.

A moderare l’incontro sarà Gianni Lattanzio, direttore editoriale di “Meridianoitalia”, che accompagnerà il pubblico attraverso gli interventi e il dialogo con l’autrice.

Prenderanno parte alla presentazione l’onorevole Dario Nanni, consigliere di Roma Capitale; il professor Claudio Giovanardi, professore emerito di Linguistica dell’Università Roma Tre; e Rocco Romeo, giornalista. La presenza di voci provenienti da ambiti diversi offrirà l’occasione di approfondire il valore culturale e umano della narrazione.

Ad arricchire l’incontro saranno le letture teatrali dell’attrice Carla Di Donato, che daranno voce ad alcuni passaggi dell’opera, contribuendo a creare un momento di coinvolgimento emotivo.

La presentazione rappresenterà non soltanto un’occasione per conoscere il lavoro letterario di Rita D’Andrea, ma anche un’opportunità di confronto sul ruolo della cultura nella società contemporanea.

In un’epoca caratterizzata dalla rapidità delle comunicazioni e dalla trasformazione dei rapporti interpersonali, riscoprire il valore della memoria e della parola scritta significa riaffermare l’importanza dell’ascolto, della sensibilità e della consapevolezza umana.

La cornice istituzionale della Camera dei Deputati conferirà all’iniziativa un particolare rilievo, sottolineando l’importanza di promuovere occasioni di dialogo tra letteratura, cultura e società civile.

L’appuntamento del 15 ottobre si propone dunque come un momento di incontro e condivisione, nel quale la scrittura diventa occasione di riflessione, conoscenza e crescita collettiva.

INFORMAZIONI E ACCREDITI

Giovedì 15 ottobre 2026, ore 19.00–20.00 | Sala Stampa della Camera dei Deputati, via della Missione 4, Roma.

Per gli accrediti è necessario inviare una email a ritadandr@gmail.com entro il 12 ottobre 2026. Per accedere occorre esibire un documento d’identità; per gli uomini è obbligatoria la giacca.