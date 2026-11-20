Minaccia bombe. Paura nelle scuole e paura sugli aerei. La guerra informatica irrompe in Italia e in mezza Europa. A novembre vengono bersagliate le scuole, ad ottobre gli aerei e i supermercati (le temperatore di frigoriferi salgono fino a 50 gradi mandando al macero tonnellate di cibo). Misteriosi hacker vogliono creare caos e paura annunciando bombe in migliaia di scuole, su decine di voli.

I pirati informatici scatenano la cosiddetta guerra ibrida con la minaccia bombe. Mani ignote spediscono e-mail di intimidazione negli istituti scolastici e negli aeroporti. Messaggi da incubo partono da falsi indirizzi di posta elettronica di Taiwan, Filippine, Slovacchia. Gli aerei di linea vengono deviati e fatti atterrare, delle volte caccia militari si alzano in cielo per assicurare una scorta. Gli studenti vengono evacuati dagli istituti scolastici tra grandi apprensioni. Immediatamente scattano i controlli nelle scuole e sui voli di linea ma, per fortuna, non c’è alcun ordigno esplosivo. La firma più gettonata della guerra informatica è di Mikhail Andropov. Scrive parole da romanzo dell’orrore nelle e-mail: «Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani».

Mikhail Andropov è un chiaro nome apocrifo che ricorda le figure di Jurij Andropov e di Mikhail Gorbaciov, i due ultimi segretari del Pcus, il Partito comunista dell’Unione Sovietica. C’è una regia politica dietro l’operazione paura? Si tratta di lupi solitari o di gruppetti farneticanti? Il mistero è assoluto, le indagini dei servizi segreti e dei magistrati italiani ed europei sono in corso. Il riferimento alla Russia potrebbe essere fatto ad arte ma c’è chi non esclude questa pista. C’è anche chi parla di hacker iraniani dietro le azioni per creare il caos in Europa. Russia e Iran, la prima è in guerra con l’Ucraina, la seconda con gli Stati Uniti e Israele. Sono in corso trattative formali e sotterranee ma nel frattempo piovono bombe vere nei due sanguinosi conflitti.

Si mobilita l’Unione Europea per reagire alla guerra ibrida e si mobilita Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio guarda con «grande attenzione» alla minaccia bombe e cerca anche il dialogo con le opposizioni per rispondere alla grave emergenza, le invita a Palazzo Chigi per discutere e cercare una posizione unitaria. Sottolinea: «Sulla sicurezza degli italiani non c’è una maggioranza e non c’è un’opposizione, c’è l’Italia». Elly Schlein risponde: «Siamo pronti a dialogare ma nessuna delega in bianco, questo deve essere chiaro».

L’incontro dura circa due ore e, usando una frase diplomatica, “è franco e costruttivo”. Traduzione: c’è un confronto ma non c’è un accordo. La segretaria del Pd indica la strada del dialogo nelle sedi istituzionali, cioè il Parlamento e il Copasir (il Comitato parlamentare sui servizi di sicurezza). Chiede la modifica della manovra economica del governo di destra-centro e, in particolare, lo storno dei fondi dalla difesa alla cybersicurezza. Coincidenza vuole che subito sembrano saltare via dalla legge di Bilancio 2027 i 7 mila tagli al personale della scuola e una parte della pesante sforbiciata alla indicizzazione delle pensioni alla forte inflazione.

Per una politica di unità nazionale, soprattutto per un governo di unità nazionale, non c’è alcuno spazio. Mancano i presupposti. Schlein e tutte le opposizioni giudicano l’esecutivo inadeguato e perfino incapace nonostante sia quello più longevo nella storia della Repubblica Italiana. Solo Carlo Calenda, leader di Azione, guarda con una certa attenzione le scelte di Giorgia Meloni. I toni dello scontro tra maggioranza e opposizioni si sono ulteriormente inaspriti negli ultimi tempi. La campagna elettorale per il voto politico nel 2027 pesa, è praticamente partita con largo anticipo. Sono volate anche parole grosse.

Rodolfo Ruocco