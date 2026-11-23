I due ragazzi che a Roma durante la manifestazione nazionale indetta dal sindacato CGIL, alla quale hanno partecipato anche gli studenti, hanno un nome. Sono Andrea e Marcos.

Ma cosa hanno fatto che la loro foto e i loro nomi sono comparsi sulle prime pagine dei giornali? Hanno fatto quello che i veri studenti, gli amanti della libertà e della democrazia, avrebbero dovuto fare quando nelle manifestazioni vengono assalite le forze dell’Ordine. I due bravi ragazzi si sono frapposti a volto scoperto tra i poliziotti e i manifestanti violenti.

Siamo davanti al Ministero della Pubblica Istruzione e i violenti ragazzi lanciano bottiglie, molotov, petardi, spranghe, sampietrini e persino un monopattino contro le forze dell’ordine.

Così ha commentato l’accaduto il Ministro Crosetto: Una immagine potente che ha molto da insegnare a tutti noi. Non a tutti noi adulti che stiamo comodamente seduti in poltrona a guardare quell’immagine, ma certamente a quei facinorosi, ai ragazzi delinquenti che ad ogni manifestazione attaccano le forze dell’ordine, E’ stato, senza dubbio, un gesto di grande coraggio. Hanno sfidato la folla che schiamazzava, che tentava di ferire i poliziotti.

Hanno voluto dire ai loro coetanei che esprimere il dissenso è giusto e sacrosanto, Manifestare è un loro diritto, lo dice finanche la nostra Costituzione. Ma aggredire i poliziotti, mettere a ferro e a fuoco le città, rompere le vetrine dei negozi, rubare quello che c’è dentro, non è più un loro diritto. Andrea e Marcos sono andati controcorrente, non hanno voluto seguire i loro coetanei e hanno fatto una cosa bellissima, che verrà ricordata certamente per molto tempo e che forse sarà imitata da altri bravi ragazzi nelle manifestazioni avvenire. Sarebbe stato molto più facile per Andrea e Marcos stare in disparte, invece si sono fatti avanti e hanno cercato di fermare i violenti.

Chissà se i politici che erano in piazza a protestare quando sono tornati a casa abbiano visto quell’immagine trasmessa da tutte le televisioni. Massimo Gramellini l’ha vista ed è rimasto ammirato. Quei due ragazzi, senza conoscersi e consultarsi, hanno compiuto un gesto così disarmante, non appartengono alla minuscola frangia di chi inneggia alla pace praticando la violenza. Bravi, bravi ragazzi. Derisi, provocati, insultati, i due ragazzi restano lì, sulla scalinata del Ministero, perché hanno deciso di essere dalla parte giusta. Non avevano in mano bastoni, bandiere, bottiglie, sampietrini. Non avevano il passamontagna e il volto coperto. Che bella lezione hanno dato all’Italia questi due bravi ragazzi.

Con la bellezza e la sfrontatezza dei loro venti anni hanno semplicemente rivendicato il diritto di protestare, ma pacificamente. Hanno dato una bella lezione a quei giovani che scendono in piazza non per una giusta causa, ma per sfasciare ogni cosa e provocare danni e disordini. Se fossi ancora in servizio metterei nella mia aula scolastica una grande foto di quei due bravi ragazzi che a braccia aperte cercano di calmare e di fermare i compagni facinorosi e la guarderei ogni qual volta i miei scolari decidessero di scendere in piazza a protestare. Direi a loro: Fate i bravi, comportatevi come Andrea e Marcos.

Frank Gagliardi