Andrea Follini alla guida di Avanti Psi nella città metropolitana di Venezia

L'ex sindaco di Marcon alla guida della Federazione metropolitana socialista

«APRIAMO UNA NUOVA FASE, IL SOCIALISMO TORNI A PARLARE ALLE PERSONE»

L’ex sindaco di Marcon alla guida della Federazione metropolitana socialista. Proposta la vicesegreteria a Davide Bergantin. Le congratulazioni del segretario nazionale Enzo Maraio.

VENEZIA, 14 novembre 2026 – Andrea Follini è il nuovo Segretario Metropolitano del Partito Socialista Italiano di Venezia. L’elezione è avvenuta nel corso del Congresso della Federazione Metropolitana, svoltosi questa mattina a Marghera.

Già sindaco di Marcon dal 2012 al 2017, consigliere della Città Metropolitana di Venezia e segretario della sezione socialista di Marcon, Follini assume la guida del PSI veneziano con l’obiettivo di aprire una nuova fase politica e organizzativa, puntando sul rinnovamento, sulla partecipazione e su una maggiore presenza del partito nei territori.

Nel corso del Congresso è stata inoltre proposta la vicesegreteria metropolitana a Davide Bergantin, nell’ambito di un progetto che punta a valorizzare nuove energie e a rafforzare il lavoro di squadra.

Follini: «Un partito aperto, capace di coinvolgere e costruire il futuro»

«Vogliamo aprire una fase nuova per il Partito Socialista nell’area metropolitana veneziana. Non basta custodire una storia importante: dobbiamo avere la capacità di renderla attuale, di interpretare i cambiamenti della società e soprattutto di tornare a parlare alle persone.

Il nostro obiettivo è costruire AVANTI -PSI come un partito aperto, dinamico, capace di coinvolgere giovani, donne, amministratori locali, associazioni e cittadini che oggi non si riconoscono più nelle forme tradizionali della politica, ma che hanno ancora voglia di partecipare e contribuire al futuro delle proprie comunità.

Non vogliamo un partito chiuso nelle proprie sedi o concentrato soltanto sugli appuntamenti elettorali. Vogliamo essere presenti ogni giorno, nei Comuni, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle realtà associative, ascoltando i problemi e costruendo proposte concrete.

Il socialismo riformista ha ancora molto da dire, soprattutto su temi fondamentali come il lavoro, la sanità pubblica, i diritti, la giustizia sociale, la mobilità e le opportunità per le nuove generazioni.

Il cambiamento che vogliamo costruire parte da qui: meno autoreferenzialità, più partecipazione; meno distanza dalla società, più presenza nei territori.

AVANTI – PSI deve tornare a essere una casa politica aperta, nella quale anche chi oggi è lontano dai partiti possa trovare spazio, ascolto e la possibilità di contribuire con le proprie idee».

A Follini sono giunte le congratulazioni del segretario nazionale di Avanti-Psi Enzo Maraio.

La nuova segreteria metropolitana sarà chiamata ora a tradurre gli indirizzi emersi dal Congresso in un programma di iniziative, incontri e confronto con le realtà locali, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di AVANTI-PSI nei Comuni della provincia e contribuire al dibattito politico e amministrativo dell’intera Città Metropolitana di Venezia.