Anna Kuliscioff, l’etica del Tikkun Olam e la filosofia della prassi: riparare il mondo attraverso l’azione

Nata in Crimea come Anja Rozenštejn da una colta famiglia ebraica dell’Impero russo, Anna Kuliscioff ha attraversato l’Europa e le ideologie del suo tempo lasciando un’impronta indelebile nel socialismo riformista e nel movimento per i diritti delle donne. A oltre un secolo dalla sua scomparsa, rileggere la sua biografia intellettuale permette di intrecciare tre fili apparentemente distanti ma profondamente connessi nella sua opera: le radici ebraiche legate al concetto di Tikkun Olam, il confronto storico con la questione nazionale e il sionismo, e una rigorosa concezione marxiana della filosofia della prassi.

Le radici ebraiche e l’etica del Tikkun Olam

Sebbene la formazione di Kuliscioff sia stata eminentemente laica, scientifica e positivista, nella sua tensione morale risuona l’antico principio ebraico del Tikkun Olam — letteralmente «riparare il mondo». Nella tradizione culturale dell’ebraismo europeo emancipato, questo concetto si è spesso tradotto in una spinta universalistica verso la giustizia sociale, intesa non come attesa messianica passiva, ma come responsabilità concreta dell’essere umano nel sanare le fratture della società.

Per Kuliscioff, «riparare il mondo» significava intervenire sulle ferite più evidenti della modernità industriale: la miseria dei quartieri popolari, la mortalità materna, lo sfruttamento del lavoro femminile e minorile. La sua scelta di laurearsi in medicina e di esercitare gratuitamente tra gli strati più umili di Milano, guadagnandosi l’appellativo di «dottora dei poveri», incarna perfettamente questa etica della cura e della responsabilità collettiva.

Il confronto con il sionismo e l’universalismo socialista

Vissuta nell’epoca in cui Theodor Herzl fondava il sionismo politico come risposta all’antisemitismo europeo e ai pogrom zaristi che lei stessa aveva conosciuto in Russia, Kuliscioff maturò una posizione tipica di gran parte dell’intellighenzia ebraica socialista della sua generazione. Pur mantenendo una forte consapevolezza delle proprie origini e della condizione di minoranza oppressa, la sua risposta alla «questione ebraica» non fu nazionalista, bensì internazionalista.

Per Kuliscioff, l’emancipazione degli ebrei, così come quella delle donne e del proletariato, non poteva compiersi attraverso la separazione o la creazione di uno Stato nazionale, ma tramite la trasformazione democratica e socialista delle società in cui vivevano. Il suo «nomadismo politico» — dalla Russia alla Svizzera, fino all’Italia — testimonia la convinzione che la patria degli oppressi risieda nelle conquiste civili e sociali universali. Tuttavia, come hanno evidenziato diversi storici dell’ebraismo italiano, il suo percorso dialogò costantemente con altri intellettuali ebrei del socialismo riformista milanese (come Claudio Treves), condividendo con il sionismo socialista delle origini l’idea che il riscatto di un popolo passi necessariamente attraverso la dignità del lavoro e l’autogoverno democratico.

La teoria della prassi: tra pensiero e trasformazione reale

Il punto di sintesi tra l’etica della riparazione del mondo e la militanza politica di Kuliscioff risiede nella sua interpretazione della filosofia della prassi. Riprendendo l’insegnamento di Karl Marx — secondo cui i filosofi hanno finora soltanto interpretato il mondo, mentre si tratta di trasformarlo — e dialogando con il marxismo critico italiano di Antonio Labriola, Kuliscioff rifiutò tanto il determinismo fatalista quanto il velleitarismo rivoluzionario.

Nella sua visione, la prassi è l’unità inscindibile tra analisi scientifica della realtà e azione politica riformatrice. Lo dimostrano due pilastri della sua attività:

La critica al «monopolio dell’uomo». Nella celebre conferenza del 1890, Kuliscioff applicò il metodo materialistico alla condizione femminile, dimostrando che la subordinazione della donna non è un fatto biologico, ma il risultato storico di rapporti economici. La teoria doveva quindi tradursi immediatamente in prassi legislativa: parità salariale, tutela della maternità (la legge Carcano del 1902) e suffragio universale.

Il laboratorio di Critica Sociale. Fondata insieme a Filippo Turati nel 1891, la rivista rappresentò lo strumento attraverso cui la teoria socialista si misurava quotidianamente con i problemi concreti del Paese, educando le classi lavoratrici alla partecipazione democratica.

Un’eredità attuale

Rileggere Anna Kuliscioff attraverso le lenti del Tikkun Olam e della teoria della prassi restituisce la misura della sua modernità. La sua vita dimostra che la cultura e la scienza non sono mai neutrali: diventano strumenti di liberazione solo quando si calano nella storia per sanare le ingiustizie, trasformando l’idea di uguaglianza in diritti concreti per tutte e per tutti.

Raffaele Amendola