ANNESSIONI? NO GRAZIE

Strada: "L'area riformista si costruisce senza annessioni. Guardiamo con rispetto a Renzi ma convergere su Italia Viva non è la strada"

“Ha ragione” il segretario del Partito Socialista Italiano, “Enzo Maraio: c’è bisogno di costruire nel centrosinistra un’area riformista, civica ed europeista forte e plurale. Noi socialisti siamo disponibili a farlo con convinzione, ma un progetto comune è cosa diversa dall’allargamento di un singolo partito”.

Così, Marco Strada, tesoriere nazionale di Avanti Psi, aprendo a Reggio Emilia la Festa interregionale del partito.

“Guardiamo con rispetto alla Leopolda e a Matteo Renzi – osserva – ma se l’obiettivo è chiedere alle altre esperienze di convergere su Italia Viva non crediamo sia questa la strada”.

A giudizio dell’esponente socialista, “l’area riformista si costruisce mettendo insieme storie, culture e forze diverse, rispettandone identità e autonomia. Noi lavoriamo per questo: non per annessioni – conclude Strada – ma per un progetto politico comune capace di rafforzare l’intera coalizione di centrosinistra”.