domenica, 4 Ottobre 2026
Quotidiano Socialista Online
Prima Pagina

ANNESSIONI? NO GRAZIE

  • Strada: "L'area riformista si costruisce senza annessioni. Guardiamo con rispetto a Renzi ma convergere su Italia Viva non è la strada"

Ha ragione” il segretario del Partito Socialista Italiano, “Enzo Maraio: c’è bisogno di costruire nel centrosinistra un’area riformista, civica ed europeista forte e plurale. Noi socialisti siamo disponibili a farlo con convinzione, ma un progetto comune è cosa diversa dall’allargamento di un singolo partito”.

Così, Marco Strada, tesoriere nazionale di Avanti Psi, aprendo a Reggio Emilia la Festa interregionale del partito.

“Guardiamo con rispetto alla Leopolda e a Matteo Renzi – osserva – ma se l’obiettivo è chiedere alle altre esperienze di convergere su Italia Viva non crediamo sia questa la strada”.

A giudizio dell’esponente socialista, “l’area riformista si costruisce mettendo insieme storie, culture e forze diverse, rispettandone identità e autonomia. Noi lavoriamo per questo: non per annessioni – conclude Strada – ma per un progetto politico comune capace di rafforzare l’intera coalizione di centrosinistra”.

continua a leggere

Articoli correlati

Prima Pagina

IPOTESI VOTO

Il Parlamento spagnolo boccia i decreti del governo socialista di Pedro Sanchez che avrebbero 'congelato' gli sfratti per far fronte all'emergenza abitativa. Il voto...

Prima Pagina

PARLARE AL PAESE

“Centodiecimila firme raccolte sulle nostre tre proposte sono un risultato importante. Dimostrano che i socialisti possono tornare a parlare al Paese se ripartono dai...