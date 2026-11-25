Qui di seguito pubblichiamo la lettera aperta di Federigo Argentieri indirizzata a Massimo D’Alema

Caro D’Alema,

circa un mese fa, un collega di mia moglie le segnalò che, nel tuo libro recentemente pubblicato, si parlava anche di me. Nel breve tempo intercorso tra l’annuncio e l’invio di due foto del brano in questione, ho ripercorso i momenti di incontro e di contatto che tu ed io avemmo nel corso all’incirca di un trentennio, dal 1978 al 2007, interrogandomi su quale avrebbe potuto essere l’abbrivio per citarmi. Forse per via del nostro incontro ai primi di gennaio 1980, quando mi dicesti di informare i sovietici che l’Afghanistan ci poneva in rotta di collisione con loro? Credo di essere stato il primo esponente del Pci/Fgci a visitare Mosca con un simile messaggio.

Oppure, oltre quattro anni dopo, quando ci incontrammo con tanti altri alla Certosa di Bologna per la sepoltura della tua compagna Giusi, perita in un tragico incidente d’auto? Poco dopo il comune le intitolò una scuola, così come aveva fatto prima del fascismo con mio bisnonno, cosa che ho sempre trovato assai simpatica e curiosa, vista anche la differenza tra i due personaggi.

O quando, nel 1989, mi telefonasti dalla direzione dell’Unità a Trieste a casa di Ugo Poli ed Elena Ragusin, mentre facevo tappa nel viaggio verso Budapest, per partecipare al funerale di Imre Nagy? Dicesti che “la campagna elettorale per le europee si concluderà a Budapest”, in quanto sia Craxi che Occhetto avrebbero partecipato al funerale: inoltre mi ti raccomandasti affinché Occhetto ricevesse un’accoglienza decorosa. Poi ad agosto ti mandai un articolo sull’obsolescenza di Togliatti a 25 anni dalla morte, che mi dicesti al telefono di aver messo in un cassetto.

In quell’occasione, Renzo Foa ti difese dicendo che mi avevi salvato la pelle, ed io abbozzai. Infatti, quando uscì un articolo analogo al mio a firma di Biagio De Giovanni, apriti cielo: venne bersagliato da proteste e da vere e proprie contumelie, delle quali feci assai volentieri a meno. Del resto, mi risulta che alle Botteghe Oscure più di una volta mi difendesti quando qualche vecchio leone tipo Pajetta ruggiva proteste contro di me, cosa di cui ti fui e sono grato.

O quando mi mandasti a dire che scrivessi io in tua vece una bozza della prefazione di un mio libro sull’Ungheria, e l’approvasti in toto? Oppure e infine, quando venni a Palazzo Chigi con un gruppo di studenti americani durante la guerra del Kosovo? O non ricordo in quale sede dopo l’11 settembre? O alla Farnesina nel dicembre 2007, quando parlammo in tête-à-tête? Credo che fu quello il nostro ultimo incontro, ormai 19 anni fa.

Ahimé, nulla di tutto ciò. Nel tuo libro si evoca quella che chiamerei la storiella cubana, sempre raccontata – soprattutto da te, mi consta – senza chiedere la mia versione dei fatti, che peraltro esprimo qui per la prima volta in forma scritta.

Parlando dell’11° festival mondiale della gioventù e degli studenti, scrivi: “Ma quei giorni furono soprattutto una festa e la delegazione italiana ne fu protagonista in modo talora sgangherato e goliardico (…) Cominciammo con la sfilata di apertura in cui la gran parte delle delegazioni era in divisa e noi in ordine sciolto. La grande bandiera tricolore che apriva la nostra parte di corteo fu affidata a Federigo Argentieri (…) Quando arrivammo allo stadio il povero Federigo, stremato dal caldo tremendo, si accasciò sul prato poggiando la bandiera a terra. Sugli spalti c’erano migliaia di persone e di turisti. Più tardi incrociammo un gruppo di romagnoli che mi dissero: ’Ma proprio a un socialista dovevate dare la bandiera?’ dando per scontato che chi si accasciava sul prato non poteva che essere un socialista. Loro erano un po’ settari, ma io feci finta di nulla, senza dire che Federigo era un dirigente della nostra Fgci”.

Giorgio Oldrini, corrispondente dell’Unità da Cuba, un paio di giorni dopo mi disse “ti dovrebbero espellere dalla Fgci”. Ricambiai con una bella macumba caraibica: nel 2011 fu indagato come sindaco di Sesto san Giovanni per sospetta corruzione, poi prosciolto, ed io mi compiacqui per l’una e l’altra cosa. Non so se fosse iscritto al PD e fosse stato almeno sospeso, ma non è rilevante.

Concludo: primo, nel 1978 già da sei anni soffrivo di una patologia vascolare incurabile, che mi impediva di stare a lungo in piedi, soprattutto portando pesi e/o con alte temperature; secondo, la bandiera che portavo era una di quelle esposte dall’ambasciata italiana e pesava minimo una quindicina di kg; terzo, non mi “accasciai” affatto ma – dopo una decina di minuti – mi sedetti compostamente a gambe incrociate, onde poter tenere la bandiera più in alto possibile, cosa che feci fino a fine cerimonia: quarto, fui io a pagare per intero lo scotto della “sgangheratezza”, in quanto non avevo obiettato alla consegna della bandiera da parte tua, perché non sapevo che a fine marcia avremmo dovuto stare in piedi per un’ora e più. Le bandiere di tutti gli altri erano più piccole ed avevano il manico di legnetto sottile o di plastica, mentre la mia lo aveva di metallo. Mi sembra anche che un altro portabandiera fosse caduto di schianto a faccia avanti.

Mi fermo qui, ripromettendomi di tornare sulla vicenda. A 48 anni di distanza, penso di avere la condizione necessaria per una valutazione obiettiva della storiella e di tutti i suoi addentellati.

Cordialmente,

Federigo Argentieri

Roma, 23 novembre 2026