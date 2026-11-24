Al Complesso San Michele, a Salerno, la mostra su Artemisia Gentileschi si è aperta con un confronto di grande qualità. Ho avuto il piacere di moderarlo e ne ho ricavato una considerazione che va oltre la serata inaugurale. La Fondazione Carisal sta dando alla città un luogo in cui le iniziative culturali hanno il tempo di vivere. È questa, a mio avviso, l’intuizione più felice del presidente Domenico Credendino.

Al San Michele una mostra continua dopo il vernissage. Resta aperta per mesi, offre alle scuole il tempo di organizzare una visita, agli studenti e ai giovani l’occasione di avvicinarsi a opere che altrimenti conoscerebbero soltanto sui libri. È una mano tesa alla città, anche a chi frequenta poco le mostre. È così che un complesso storico diventa un polo culturale.

“D’Artemisia e d’altre Donne. Pittrici e modelle del Barocco europeo” dà sostanza a questa idea. Attorno a un autoritratto di Artemisia Gentileschi, il percorso curato da don Gianni Citro accosta opere di Sofonisba Anguissola e Diana de Rosa, detta Annella di Massimo, e dipinti che ritraggono modelle dell’epoca. Citro ha sottolineato quanto la vicenda artistica e umana di Artemisia continui a parlarci di libertà e riscatto. Le opere danno concretezza a quelle parole e ci invitano a guardare da vicino quale spazio le donne abbiano conquistato nella storia dell’arte.

Con Credendino e Citro sono intervenuti Palma Francesca Principe, della Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A., e il rettore dell’Università di Salerno, Virgilio D’Antonio. La presenza del rettore è significativa per un ateneo che punta sulla cultura e sul rapporto con la città. Per tanti studenti, anche una visita al San Michele può diventare parte della propria formazione.

La mostra resterà aperta fino al 28 febbraio 2027. Il valore di questa scelta si vedrà soprattutto nei prossimi mesi, quando a entrare al San Michele saranno le classi, gli studenti e i salernitani che sceglieranno di dedicare un pomeriggio ad Artemisia. È a loro che la Fondazione ha aperto la porta.