Assalto alla Cgil, condanne confermate in Appello: fino a 8 anni e 7 mesi per i leader di Forza Nuova 

Il 9 ottobre 2021 Roma è diventata il teatro di uno dei momenti di maggiore tensione sociale del periodo pandemico. A Piazza del Popolo, una manifestazione contro l’introduzione dell’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro — misura disposta dall’allora governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi — si è trasformata nell’innesco per un’azione eversiva.

Dietro le istanze del dissenso popolare contro le restrizioni sanitarie si è inserita la regia dei vertici dell’estrema destra, pronti a convertire la protesta di piazza in un attacco diretto alle istituzioni e al mondo del lavoro.

Dal palco allestito nel piazzale, i vertici di Forza Nuova hanno indirizzato la folla verso la sede del sindacato: Giuliano Castellino ha rivolto alla piazza un’esortazione esplicita ad «andare ad assediare la Cgil», accompagnata da dure invettive contro le istituzioni. Pochi minuti dopo, una parte consistente dei manifestanti si è staccata dal raduno principale dirigendosi verso Corso d’Italia dove, dopo aver sfondato i cordoni di sicurezza delle forze dell’ordine, è penetrata all’interno dell’edificio devastando uffici, arredi e strutture della sede nazionale.

​A distanza di anni da quel pomeriggio drammatico, la giustizia ha tracciato una linea netta di demarcazione con la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che ha confermato integralmente le condanne di primo grado infliggendo oltre cinquant’anni di carcere complessivi ai responsabili. La decisione dei giudici d’appello non ha concesso sconti né attenuanti, stabilendo otto anni e sette mesi di reclusione per Giuliano Castellino, otto anni e mezzo per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore e per l’ex militante dei Nar Luigi Aronica, e otto anni e due mesi ciascuno per Luca Castellini, Lorenzo Franceschi, Pamela Testa e Salvatore Lubrano. L’impianto accusatorio, retto dalle immagini dei video acquisiti dagli investigatori, ha smontato la narrazione difensiva che per anni ha provato a descrivere l’accaduto come una semplice “manifestazione degenerata” o un’esplosione spontanea di rabbia popolare: i filmati e le testimonianze descrivono invece una regia precisa e un’azione squadrista coordinata volta a colpire un obiettivo ben individuato per il suo valore politico e sociale: la sede della Cgil.

​Nelle motivazioni della sentenza emerge come il ruolo degli imputati — e di Castellino in particolare — sia stato determinante nel radicalizzare la piazza e nell’indirizzare la violenza. Le espressioni lette e ascoltate nei video non erano semplici slogan, ma una vera e propria chiamata all’azione contro le fondamenta democratiche e i diritti dei lavoratori. Il sindacato, storicamente presidio di rappresentanza e tutela costituzionale, è stato individuato come bersaglio proprio per il suo valore simbolico: l’assalto a Corso d’Italia ha riportato alla memoria le pagine più buie della storia nazionale del Novecento, quando le sedi del lavoro organizzato venivano prese di mira dalle squadre d’azione fasciste.

​Nessuna sentenza potrà mai cancellare le ferite inferte in quelle ore alla città di Roma e all’intera comunità democratica, né il trauma vissuto da chi in quelle istituzioni lavora ogni giorno per la tutela dei diritti. Tuttavia, questo verdetto, con ogni evidenza, stabilisce un principio che travalica la stessa aula del tribunale e chiama direttamente in causa la coscienza e la memoria del Paese: la difesa della democrazia non è mai un’astrazione neutrale, ma una scelta di campo rigorosa, fondata sui valori antifascisti e costituzionali su cui si regge la nostra Repubblica.

Quando le pulsioni eversive e lo squadrismo provano a travestirsi da dissenso, a essere minacciate sono le basi stesse della convivenza civile. La conferma delle condanne traccia così una linea di confine netta e invalicabile, ricordandoci che la vigilanza contro chi tenta di sovvertire i presidi della libertà è un dovere storico, politico e civile irrinunciabile.

Antonio LARAIA