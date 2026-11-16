Assemblea Nuova Agis Lazio: illustrati risultati e proposte

Si è tenuta lunedì 16 novembre 2026, nella Sala Biblioteca della Regione Lazio, l’Assemblea della Nuova AGIS Lazio, momento centrale per il confronto tra gli operatori del settore dello spettacolo dal vivo e dell’esercizio cinematografico del territorio, un’importante occasione di aggiornamento sulle attività associative, durante il quale sono stati illustrati i risultati di quest’anno di lavoro. Nel corso dei lavori sono state presentate alcune rilevanti novità per il comparto culturale regionale.

Il Presidente di Nuova Agis Lazio, Francesco Artenisio Carducci, nell’introduzione ha sottolineato la crescita della Nuova AGIS Lazio nell’ultimo anno, dove emerge un’evoluzione significativa soprattutto sul piano della rappresentanza con l’adesione delle grandi istituzioni di Roma Capitale, dell’organizzazione e della copertura dei diversi settori dello spettacolo.

L’associazione ha ampliato la propria capacità di rappresentare le diverse componenti: teatro, cinema, musica, danza e spettacolo popolare con un incremento di oltre il 50% degli associati, con radicamento in tutto il territorio regionale. Inoltre, è stato consolidato il dialogo con l’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio per le politiche culturali e il sostegno alle imprese dello spettacolo, un notevole rafforzamento organizzativo con un maggiore coinvolgimento delle categorie dello spettacolo, una maggiore interlocuzione con le amministrazioni pubbliche e un incremento di strumenti di analisi e monitoraggio del settore. Sono stati, altresì, comunicati i dati relativi al fatturato complessivo e al numero degli addetti delle imprese aderenti a Nuova Agis Lazio che nel corso dell’anno hanno fatto registrare incassi superiori ai 200 milioni di euro con oltre 2000 dipendenti. È stato anche confermato il finanziamento regionale a sostegno delle attività dell’Osservatorio anche per l’anno 2027.

Nel corso dell’incontro, sono poi stati illustrati i risultati raggiunti attraverso il lavoro della Nuova AGIS Lazio sempre in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio e con la Direzione regionale competente:

– la tanto agognata semplificazione per la rendicontazione dei contributi regionali ottenuti attraverso bandi pubblici;

– la nuova mappa interattiva dell’Osservatorio regionale dello spettacolo dal vivo, realizzata da Nuova Agis Lazio in collaborazione con ATCL, uno strumento innovativo che sarà disponibile a breve online attraverso i canali ufficiali della Nuova AGIS Lazio e della Regione Lazio. È partita anche la seconda fase del progetto con il censimento delle associazioni e delle strutture che si occupano di cultura e spettacolo nel territorio regionale. Di questa seconda fase, in primavera, saranno comunicati i risultati.

“Con Nuova AGIS Lazio abbiamo costruito un rapporto di collaborazione e confronto costante, che ha già portato a risultati concreti, come l’Osservatorio regionale sullo spettacolo dal vivo, di cui abbiamo confermato il finanziamento anche per il 2027, e la semplificazione delle procedure di rendicontazione dei contributi regionali. Sono risultati importanti, che dimostrano quanto sia fondamentale ascoltare chi lavora ogni giorno nel settore. Stiamo inoltre valutando la possibilità di introdurre, nel 2027, un sostegno specifico all’esercizio teatrale, compatibilmente con le risorse che saranno disponibili in sede di bilancio. Guardiamo con interesse anche alla proposta di ExpoTeatro, un evento espositivo innovativo, pensato per valorizzare le produzioni artistiche e favorire l’incontro tra produzioni e produttori. Vogliamo continuare a lavorare insieme per sostenere un settore che rappresenta una grande risorsa culturale, economica e occupazionale per il Lazio”, ha dichiarato Simona Renata Baldassarre, assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile.