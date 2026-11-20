La Federazione Unitaria Italiana Scrittori ha promosso un Convegno dedicato alla pre-sentazione del terzo numero della rivista “CANTIERE MEDITERRANEO” diretta dal prof. Nicola Bottiglieri dell’Università di Cassino

Il Convegno si svolgerà a Roma presso il Teatro degli Scrittori sabato 21 novembre 2026 dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00

Articolato con le modalità tipiche di una giornata di studio al fine richiamare l’attenzione sull’impatto che il continente Africa sta avendo nei confronti dell’Europa,soprattutto verso l’Italia. I temi del convegno danno dagli scafisti ai migranti, dall’inquinamento industriale alla distruzione del paesaggio costiero, dalla guerra di Gaza alla navigazione attraverso gli stretti, dalla protezione dei cavi sottomarini, ecc. a tutti i drammi esplosi nel XXI secolo che interessano le due sponde del Mare Nostrum. Le due sponde del Mediterraneo, tuttavia, non condividono solo le tragedie della modernità ma hanno alle spalle una storia comune che caratterizza le loro idendità: le religioni monoteiste, l’eredità del mondo greco-romano, la presenza del mondo arabo, il colonialismo, aspetti tutti che ancora pesano in modi diversi sulla vita di molte nazioni.

Il Convegno, organizzato dalla più grande associazione di scrittori italiani, che conta più di dodici-mila iscritti, non poteva far mancare la riflessione sulla “nuova letteratura nascente” e soprattuttto sull’impatto che i testi letterari scritti da figli di migranti provenienti dal continente nero procu-rano sulla letteratura nazionale italiana sia sul piano linguistico che su quello narrativo. L’insieme degli interventi sono orientati in modo da richiamare le forze politiche e culturali ad osservare con più attenzione questa “liquida realtà” nella quale il nostro paese è immerso. Si tratta di superare quella visione eurocentrica che molto spesso è stata privilegiata negli ultimi decenni. Infatti è buona considerazione che l’Italia non possa vivere senza far sentire la sua forte presenza nel Mediterraneo, ed allo stesso tempo il Mediterraneo non può fare a meno dell’Italia. Senza l’Ialia il Mare Nostrum altro non sarebbe, come dice Platone, che un semplice specchio di acqua intorno al quale vivono le rane.

Partecipano al Convegno docenti universitari, religiosi, uomini politici, comunità di Sant’Egi-dio, scrittori, diplomatici con interventi che riguardano diverse realtà politico culturali del nostro paese. I relatori interverranno secondo la seguente successione:

Mattina – Inizio ore 10.00

Saluti del co.Presidente della FUIS, Natale Antonio Rossi.

Presentazione delle ragioni del Convegno, prof. Nicola Bottiglier, direttore “Cantiere Mediterra-neo”;

Danilo Grossi, politico PD, Una nuova politica verso il Mediterraneo.

Mario Prisco, scrittore, La “filosofia del rammendo” di Renzo Piano.

Gabriella Dionisi, Università della Tuscia, Leggi e rituali dell’accoglienza.

Teresa Ceccacci, direttrice di Museo, Mare ferito. Archeoplastica.

Daniela Pompei, Comunità di Santegidio, Il cimitero liquido.

Germano Caperna, Sindaco di Veroli, Le mafie del Mediterraneo.

Petra Brezackova, diplomatico Romania, Cristianizzare l’Europa da Costantinopoli.

Pomeriggio – Inizio ore 15,00

Trifone Gargano, scrittore, Ismail Kadarè, scrittore albanese che guarda alla Puglia.

Suor Luciana Tartaglia, docente Università Santanselmo, I luoghi di culto nel Mediterraneo.

Don Francesco Motto, storico, La Congregazione salesiana sulle sponde del Mediterraneo.

Rossella Seller, scrittrice, “Pecore nere”. Antologia di scrittrici nate in Italia da genitori migranti.

Silvana Cirillo, Università di Roma “La Sapienza”, Pasolini e l’Africa.

Roberto Baronti, Università di Cassino, Dislocare il canone: il Mediterraneo fra riscritture postcoloniali e ibridazioni linguistiche.

Paola Cimmino, sceneggiatrice, Un mare di baci.

Giulio Ferroni, prof. Emerito Università “La Sapienza” di Roma, Tra Scilla e Cariddi: l’offesa del ponte.

Carlo Casula, prof. Emerito di Università Roma Tre, Palestina. La tragedia di un popolo senza Stato.

Le conclusioni dei lavori sono a cura del co-Presidente della FUIS, Natale Antonio Rossi.

Gli atti del convegno saranno oggetto di pubblicazione.