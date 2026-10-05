AVANTI-PSI: “Agrivoltaico Conselice, sì alla transizione energetica ma si tuteli la produzione agricola”

“Non si può rimandare ancora la transizione energetica è necessario puntare con decisione sul fotovoltaico, questo ritardo incide sull’indipendenza energetica del paese e anche sulle bollette” la sezione conselicese di Avanti-PSI si esprime sul progetto di agrivoltaico in corso di autorizzazione sul territorio comunale. “e’ urgente incrementare in Italia la produzione di energia rinnovabile, serve una strategia a livello nazionale per conciliare fotovoltaico e agricoltura.

I grandi progetti di parchi energetici dovrebbero sorgere in aree marginali e dove non è possibile un agricoltura intensiva e altamente produttiva, non nel cuore della pianura padana a meno che non sia garantita la continuità della produzione – prosegue la nota – come socialisti chiediamo alle istituzioni di vigilare oltre che sulla produzione anche sul ripristino della piena funzione agricola al termine dell’utilizzo dell’impianto.

E’ fondamentale che i terreni non siano sottratti a tempo indefinito, che sia la politica a stabilire la durata degli impianti anche sulla base del progresso tecnologico futuro, perché non bisogna bloccare il cambiamento ma governarlo in funzione del bene comune e di quello delle generazioni che verranno.