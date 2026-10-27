Avanti Psi, centrodestra lontano da precari e lavoratori sfruttati

“Il centrodestra è lontano mille miglia dai bisogni dei precari e dei lavoratori sfruttati”. Lo dichiara il presidente del Consiglio nazionale di Avanti Psi Luigi Incarnato. “Calderone – prosegue – parla di lotta al caporalato ma la realtà è ben diversa. Cosa fa Fratelli d’Italia per i ryder sottopagati e per i lavoratori che vengono utilizzati con contratti mascherati e fittizi? Niente. Lo sa il ministro Calderone quanta gente viene sfruttata con falsi contratti di partita Iva? È questa la destra sociale? Anche in Calabria avevano annunciato in pompa magna una legge sugli idonei che noi avevamo sostenuto ma poi hanno fatto marcia indietro. Chissà che ne pensa Salvini”. “Il centrosinistra – conclude Incarnato – può vincere le elezioni politiche e sono certo che vincerà anche le amministrative nei grandi comuni e in quelli calabresi. La coalizione di governo in realtà è ostaggio ancora di Vannacci”.