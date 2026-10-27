Avanti Psi, centrodestra lontano da precari e lavoratori sfruttati

“Il centrodestra è lontano mille miglia dai bisogni dei precari e dei lavoratori sfruttati”. Lo dichiara il presidente del Consiglio nazionale di Avanti Psi Luigi Incarnato. “Calderone – prosegue – parla di lotta al caporalato ma la realtà è ben diversa. Cosa fa Fratelli d’Italia per i ryder sottopagati e per i lavoratori che vengono utilizzati con contratti mascherati e fittizi? Niente. Lo sa il ministro Calderone quanta gente viene sfruttata con falsi contratti di partita Iva? È questa la destra sociale? Anche in Calabria avevano annunciato in pompa magna una legge sugli idonei che noi avevamo sostenuto ma poi hanno fatto marcia indietro. Chissà che ne pensa Salvini”. “Il centrosinistra – conclude Incarnato – può vincere le elezioni politiche e sono certo che vincerà anche le amministrative nei grandi comuni e in quelli calabresi. La coalizione di governo in realtà è ostaggio ancora di Vannacci”.
continua a leggere
Articoli correlati
Calabria
Avanti! PSI Cittadino di Catanzaro sull’aggressione alla famiglia dello Sri Lanka nel centro storico
Aggressione alla famiglia dello Sri Lanka nel centro storico: Catanzaro non può restare indifferente «Esprimo la mia più sincera solidarietà e vicinanza alla famiglia...
Calabria
Agguato in Calabria, Avanti Psi rilancia: Sibaritide è un’emergenza nazionale
"L'ennesimo omicidio di 'ndrangheta a Cassano all'Ionio dimostra come la questione della Sibaritide sia un'emergenza nazionale". Così, in una dichiarazione, il presidente nazionale di...
Calabria
Dalla famiglia Olivo-Parisi i ringraziamenti a quanti hanno mostrato vicinanza in questo momento di dolore
La famiglia Olivo-Parisi intende rivolgere un sentito ringraziamento a quanti hanno partecipato al suo dolore per la dipartita di Lina Olivo, moglie di Eugenio...