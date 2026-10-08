Avanti PSI cresce a Pinerolo: aderiscono due assessori comunali. Pezzano candidata sindaca con tre liste

Scopel: “Il lavoro sul territorio comincia a dare risultati concreti”. Salerno: “Il progetto socialista si rafforza in Piemonte, protagonisti alle amministrative”

Avanti PSI rafforza la propria presenza in Piemonte e guarda con ambizione alle prossime elezioni amministrative di Pinerolo. Hanno aderito al progetto socialista due componenti dell’attuale amministrazione comunale: Lara Pezzano, assessora alle Politiche sociali, e Bruna De Stefanis, assessora allo Sport.

Un risultato frutto del lavoro di radicamento territoriale portato avanti da Alessandro Scopel, segretario di Avanti PSI della Città Metropolitana di Torino, impegnato da tempo nella costruzione di una rete di amministratori, rappresentanti istituzionali e realtà civiche.

Proprio Lara Pezzano sarà candidata alla carica di sindaca di Pinerolo, sostenuta da un progetto articolato su tre liste: una lista principale direttamente collegata alla candidata, una lista civica espressione della società civile e una lista di riferimento politico al progetto Avanti PSI.

“È un risultato importante che premia il lavoro paziente e costante che stiamo portando avanti nella provincia di Torino. L’adesione di due assessore dell’attuale amministrazione di Pinerolo rappresenta un segnale concreto della credibilità del nostro progetto. Cominciamo a raccogliere risultati in termini di partecipazione, visibilità e presenza sul territorio. Ora vogliamo trasformare questa crescita anche in rappresentanza istituzionale. A Pinerolo abbiamo una sfida ambiziosa: contribuire all’elezione di una sindaca che interpreta una proposta politica aperta, civica e riformista”, dichiara Alessandro Scopel.

Soddisfazione viene espressa anche da Gabriele Salerno, segretario regionale di Avanti PSI Piemonte.

“Il progetto Avanti PSI, grazie al lavoro dei compagni sul territorio e del segretario nazionale Maraio, cresce perché riparte dai territori, dagli amministratori e dalle persone che ogni giorno si confrontano con i problemi delle comunità. Pinerolo rappresenta un esempio significativo della strada che vogliamo percorrere: costruire alleanze larghe, valorizzare le esperienze civiche e dare una casa politica a chi si riconosce nei valori del socialismo riformista. L’impegno di Alessandro Scopel e l’adesione di Lara Pezzano e Bruna De Stefanis dimostrano che esistono energie nuove e una domanda di buona politica. Vogliamo essere protagonisti delle prossime amministrative in Piemonte, con candidati, liste e progetti credibili, capaci di parlare ai cittadini e di governare le comunità”, afferma Salerno.

Per Avanti PSI, l’appuntamento elettorale di Pinerolo rappresenta dunque una tappa importante nel percorso di consolidamento organizzativo in Piemonte, con l’obiettivo di tradurre il lavoro di tesseramento e presenza territoriale in una più forte rappresentanza nelle istituzioni locali.