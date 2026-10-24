Avanti PSI, Giuseppe Balascio entra nella segreteria regionale della Campania

Imprenditore e manager del Terzo Settore, Balascio è un profondo conoscitore della provincia di Napoli

Giuseppe Balascio entra a far parte della segreteria regionale di Avanti PSI in Campania. Imprenditore e manager del Terzo Settore, Balascio è un profondo conoscitore della provincia di Napoli, delle sue realtà territoriali e delle dinamiche politiche e sociali.

“Ringrazio il segretario regionale Michele Tarantino e il segretario nazionale Enzo Maraio per la fiducia. Metterò a disposizione la mia esperienza e le mie competenze per dare una mano al partito, contribuendo alla crescita di un progetto politico che parte dai territori, dalle persone e dai loro bisogni concreti”, dichiara Balascio.

Soddisfazione viene espressa dal segretario regionale di Avanti PSI, Michele Tarantino: “L’ingresso di Giuseppe Balascio rafforza la nostra squadra regionale. La sua esperienza nel mondo dell’impresa e del Terzo Settore, insieme alla conoscenza del territorio, porterà un contributo importante di concretezza e capacità di proposta. Continuiamo a costruire un partito aperto, radicato e attento alle esigenze delle comunità”.

Soddisfazione per la nomina è stata espressa anche da Sossio Fardello, componente della direzione nazionale di Avanti PSI, che ha sottolineato il valore dell’esperienza di Balascio e il contributo che potrà offrire al rafforzamento del partito in Campania.