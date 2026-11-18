“Il governo Meloni sbandiera gli aumenti degli investimenti nella sanità ma è un bluff. Il rapporto tra risorse e Pil è il più basso d’Europa”.

Lo dichiara il presidente del Consiglio nazionale di Avanti Psi Luigi Incarnato. “Il presidente Occhiuto – prosegue – è stato a Palazzo Chigi ma non ha detto alla premier che bisognava aumentare di almeno due punti del Pil gli investimenti”.

“La Calabria continua a essere fanalino di coda anche in questo campo. Questo governo non è fascista: è persino peggio. È un governo liberista che si ammanta di una socialità che non esiste”.

“Tajani e Salvini – conclude Incarnato – sono imbarazzanti nel silenzio ossequioso a Meloni. 500 milioni di euro in più alle Regioni sono un insulto. Un governo lontano dai bisogni sociali, che consente lo sfruttamento di lavoratori e precari con contratti fittizi e che dimentica totalmente i diritti sociali”.