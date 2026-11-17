Un importante riconoscimento per i socialisti pugliesi e per il lavoro di radicamento territoriale di Avanti PSI

Un importante riconoscimento per i socialisti pugliesi e per il lavoro di radicamento territoriale di Avanti PSI. Luigi Iorio, coordinatore della segreteria nazionale del partito, è stato incaricato di rappresentare i socialisti al tavolo programmatico nazionale della costituenda coalizione progressista in vista delle prossime elezioni politiche.

A sottolineare il significato politico dell’incarico è Michele Santarelli, segretario provinciale di Avanti PSI, che evidenzia come la designazione rappresenti un riconoscimento non soltanto dell’impegno politico e della militanza quotidiana di Iorio, ma anche del percorso di crescita del partito in Puglia.

“È un risultato che ci inorgoglisce e che premia il lavoro di un’intera comunità politica. La presenza di Luigi Iorio al tavolo nazionale della coalizione rappresenta anche un riconoscimento per i socialisti pugliesi, impegnati quotidianamente nella costruzione di un partito sempre più radicato nei territori, capace di coinvolgere nuove energie e di valorizzare una tradizione politica importante” afferma Santarelli.

Il dirigente socialista sottolinea, inoltre, la crescita delle adesioni ad Avanti PSI in Puglia, nel solco della storia e dell’impegno dei tanti autorevoli esponenti, fra questi il capogruppo a Foggia Mino Di Chiara , che hanno contribuito a scrivere pagine significative del socialismo regionale.

Iorio ha preso parte, in particolare, al tavolo programmatico dedicato a giustizia, sicurezza e contrasto alla criminalità organizzata, portando le priorità individuate dal partito nel congresso dello scorso anno e successivamente arricchite attraverso il confronto politico degli ultimi mesi.

“Dal confronto è emersa una significativa volontà di unità e solidarietà tra le diverse forze politiche, con l’obiettivo di costruire una proposta programmatica condivisa, capace di valorizzare le sensibilità e le priorità di ciascuna componente della coalizione. Il lavoro dovrà concludersi entro la fine del mese” aggiunge Santarelli.

“Per noi socialisti pugliesi questo incarico rappresenta un motivo di soddisfazione, ma anche uno stimolo a proseguire nel lavoro di organizzazione e presenza sui territori. La nostra storia continua a vivere attraverso l’impegno quotidiano, il confronto con le comunità e la capacità di contribuire, con idee e proposte, alla costruzione di un progetto politico nazionale” conclude il segretario provinciale di Avanti PSI.