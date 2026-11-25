Il Partito Socialista Italiano – Avanti PSI della Provincia di Caserta prosegue con determinazione il proprio percorso di radicamento territoriale

Il Partito Socialista Italiano – Avanti PSI della Provincia di Caserta prosegue con determinazione il proprio percorso di radicamento territoriale e di riorganizzazione politica. Con atto ufficiale firmato in data odierna, il Coordinatore Provinciale di Caserta, Carmine Petteruti, ha conferito al consigliere comunale Bruno Giordano l’incarico di Coordinatore Cittadino di Avanti PSI per il Comune di Villa di Briano (CE).

​La nomina, con efficacia immediata e già trasmessa alla Segreteria Regionale della Campania e agli organi nazionali del partito, rappresenta un tassello strategico per consolidare la presenza socialista in un centro nevralgico dell’area aversana.

​La scelta di affidare la guida locale del movimento a Bruno Giordano nasce dal riconoscimento del suo lungo impegno politico, della solida esperienza amministrativa maturata negli anni — avendo ricoperto in passato anche l’incarico di vicesindaco ed essendo stato più volte eletto consigliere comunale — e del ruolo istituzionale che attualmente svolge in seno all’Amministrazione comunale di Villa di Briano.

​Al neo-coordinatore cittadino è stato affidato un mandato chiaro e operativo:

​Rappresentanza e radicamento: rappresentare ufficialmente Avanti PSI a livello locale, facendosi portavoce delle istanze della comunità brianese.

​Partecipazione e tesseramento: promuovere attivamente la campagna di adesione e tesseramento, favorendo il coinvolgimento diretto dei cittadini, dei giovani e delle forze riformiste del territorio.

​Sinergia istituzionale e politica: coordinare l’iniziativa politica locale in costante raccordo con gli organismi provinciali e regionali del partito.

​Organizzazione interna: porre in essere tutti gli atti necessari per la costituzione e la convocazione dell’assemblea cittadina degli iscritti.

​«Con la nomina dell’amico e consigliere comunale Bruno Giordano compiamo un passo fondamentale per dare a Villa di Briano una guida autorevole, competente e profondamente legata al territorio» – dichiara il Coordinatore Provinciale Carmine Petteruti. «La sua lunga esperienza amministrativa, prima da vicesindaco e oggi tra i banchi del Consiglio Comunale, è la migliore garanzia per costruire un laboratorio politico aperto, capace di ascoltare i bisogni reali dei cittadini e di rilanciare i valori del socialismo riformista nell’Agro Aversano».

​Soddisfazione espressa anche dal neo Coordinatore Cittadino Bruno Giordano: «Ringrazio il Coordinatore Provinciale Carmine Petteruti e l’intera dirigenza di Avanti PSI per la fiducia accordatami. Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità ed entusiasmo. Metterò a disposizione del partito tutta la mia esperienza amministrativa e istituzionale per aprire una nuova stagione di dialogo e partecipazione a Villa di Briano. Lavoreremo fin da subito per radicare il movimento sul territorio, avvicinare i cittadini alla politica attiva e convocare quanto prima l’assemblea degli iscritti, affinché la nostra comunità possa contare su un punto di riferimento serio, concreto e vicino alle famiglie».

​Ufficio Stampa – Avanti PSI

Federazione Provinciale di Caserta