Avanti Psi, Regione conferma di essere distante dai bisogni di precari e idonei

“La Regione conferma di essere distante dai bisogni dei precari e degli idonei calabresi presi incredibilmente in giro dalla maggioranza”.

Lo si legge in una nota della segreteria regionale di Avanti Psi. “C’è una legge – prosegue la nota – ferma da mesi e che è stata stravolta senza motivo. Mentre migliaia di famiglie attendono risposte la maggioranza di centrodestra fa orecchie da mercante. Litigano al loro interno e sono divisi sulla pelle dei cittadini. Dove sono le promesse fatte a più riprese? Le conferenze stampa trionfanti? Gli annunci di leggi innovative?

Stanno fermi. Dimenticando le esigenze di persone che hanno superato una prova. Un atteggiamento di assoluta lontananza rispetto ad esigenze giuste. La Lega e Forza Italia insieme a Fratelli d’Italia si portano dietro questa enorme responsabilità e non danno risposte adeguate”.

“Il presidente Occhiuto – conclude Avanti Psi – dovrebbe assumersi luì la responsabilità di agire nel torpore di una maggioranza silente”.