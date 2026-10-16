Avanti PSI, sabato a Ferrara la Festa itinerante dell’Emilia-Romagna. Maraio: “Continua il lavoro in tutta Italia”

Il segretario nazionale: “Bene l'Emilia-Romagna, siamo una comunità politica che cresce, discute e costruisce proposte concrete"

Confronto tra le forze riformiste del centrosinistra e forum sulla sanità con l’assessore regionale Massimo Fabi. Il segretario nazionale: “Bene l’Emilia-Romagna, siamo una comunità politica che cresce, discute e costruisce proposte concrete”

Prosegue il percorso di radicamento territoriale e di confronto politico di Avanti PSI. Dopo gli appuntamenti delle scorse settimane, sabato 17 ottobre sarà Ferrara a ospitare la Festa itinerante dell’Emilia-Romagna, promossa dai socialisti e dedicata ai temi del riformismo, della costruzione di un centrosinistra plurale e delle politiche sanitarie.

L’iniziativa si svolgerà presso il Centro sociale “Il Barco”, in via dell’Indipendenza 40, e sarà articolata in due momenti di confronto.

Alle ore 10 è previsto il dibattito politico dedicato alla costruzione di un’aggregazione delle forze riformiste nel centrosinistra, con l’obiettivo di rafforzare un progetto comune capace di tornare al governo del Paese e delle autonomie locali.

Parteciperanno Francesco Bragagni, segretario regionale di Avanti PSI, Vincenzo Palladino, referente regionale di Progetto Civico Italia, Stefano Mazzetti, segretario regionale di Italia Viva, Arcangelo Macedonio, componente della segreteria nazionale di +Europa, e Lorenzo Margotti, coordinatore della segreteria regionale del Partito Democratico.

Presenteranno l’incontro Giada Fazzalari, direttore di Avanti! della domenica, e Gaetano Amatruda, direttore editoriale di Avanti!. A condurre il confronto sarà Federico Di Bisceglie, giornalista de Il Resto del Carlino. Le conclusioni saranno affidate a Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti PSI.

Alle ore 15 si terrà il forum dedicato alla sanità, con particolare attenzione ai servizi territoriali, alla medicina di base, all’assistenza ospedaliera e universitaria e alle nuove esigenze determinate dall’invecchiamento della popolazione.

Interverranno Sonia Albanese, responsabile sanità di Avanti PSI, Luigi Sica, medico del settore sanità di Avanti PSI, Francesco Pellegrini, assessore a Occhiobello, e Nicoletta Natalini, direttore dell’Azienda USL di Ferrara. Presenterà Gianni Squarzanti, segretario provinciale di Avanti PSI Ferrara. Il dibattito sarà condotto da Federico Di Bisceglie. Le conclusioni saranno affidate a Massimo Fabi, assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna.

“Continua in tutta Italia il nostro lavoro di radicamento, di riflessione e di elaborazione politica. Bene l’Emilia-Romagna, dove i socialisti stanno portando avanti un percorso di confronto aperto e di costruzione di proposte concrete” dichiara Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti PSI.

“Dopo la Festa nazionale di Campobasso e quella interregionale di Reggio Emilia, proseguiamo con gli appuntamenti nei territori. Non ci interessa una politica fatta soltanto di sigle e dichiarazioni: vogliamo costruire una comunità politica presente, capace di ascoltare e di dare risposte. Il confronto con le altre forze riformiste e civiche è parte di questo percorso. L’obiettivo è contribuire a un centrosinistra più largo, credibile e unito, partendo dalle cose concrete: sanità, lavoro, casa, giovani e diritti. Il socialismo riformista ha una storia importante, ma soprattutto ha ancora molto da dire sul futuro del Paese” conclude Maraio.