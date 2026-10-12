Avanti PSI Taranto al fianco dei lavoratori e delle imprese dell’indotto AdI: «Difendere l’occupazione e il tessuto produttivo locale è difendere il futuro del territorio

Il Partito Socialista Jonico continuerà a essere al fianco delle maestranze, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria in ogni sede

TARANTO – Avanti PSI Taranto esprime piena e incondizionata solidarietà agli operai di Acciaierie d’Italia (AdI), alle lavoratrici, ai lavoratori e a tutte le imprese dell’indotto, oggi impegnati in una battaglia fondamentale per la difesa del proprio posto di lavoro, il pagamento dei crediti maturati e la salvaguardia dei livelli occupazionali dell’intera area jonica.

In un momento di profonda incertezza industriale ed economica, non possiamo permettere che il prezzo dei ritardi, delle gestioni fallimentari e delle scelte strategiche sbagliate passi ancora una volta sulle spalle dei lavoratori, delle loro famiglie e delle tante aziende locali dell’indotto. Queste ultime, spesso soffocate dai ritardi nei pagamenti e dall’assenza di garanzie, rappresentano un pilastro fondamentale dell’economia del nostro territorio e rischiano il collasso insieme alle migliaia di famiglie che occupano.

«La lotta degli operai AdI e la tenuta delle aziende dell’indotto non rappresentano solo la vertenza di un sito industriale, ma la battaglia di un’intera comunità per il diritto al lavoro, all’impresa e alla dignità», dichiarano i rappresentanti di Avanti PSI Taranto. «Riteniamo prioritario e indiscutibile che qualsiasi piano di rilancio, amministrazione o riconversione metta al primo posto la tenuta occupazionale, la liquidità per le imprese fornitrici, la sicurezza degli impianti e la tutela della salute.»

Avanti PSI Taranto fa appello alle istituzioni locali, regionali e nazionali affinché si agisca con la massima responsabilità e tempestività al tavolo delle trattative, ponendo la salvaguardia sociale, la tutela dei lavoratori diretti e dell’indotto e il pagamento dei crediti alle imprese locali come punti non negoziabili.

Il Partito Socialista Jonico continuerà a essere al fianco delle maestranze, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria in ogni sede, sostenendo con determinazione tutte le iniziative necessarie a garantire un futuro produttivo, equo e dignitoso per Taranto.

Avanti PSI – Coordinamento Provinciale di Taranto Taranto, 12 Ottobre 2026