 Barisano (Avanti PSI): “Alle suppletive di Chieti torna il simbolo socialista sulla scheda”

«Alle elezioni suppletive della Camera dei deputati del 15 e 16 novembre, nel collegio di Chieti, tornerà sulla scheda elettorale il simbolo socialista. Un risultato importante e per nulla scontato, frutto di un lavoro politico e di un confronto che ci ha visti impegnati per garantire al nostro partito visibilità, dignità e rappresentanza all’interno della coalizione progressista». Lo dichiara Gabriele Barisano, segretario regionale di Avanti PSI Abruzzo.

«Sosterremo con convinzione Luciano D’Amico, candidato unitario del centrosinistra, figura autorevole e competente, capace di rappresentare le diverse sensibilità della coalizione. Per noi socialisti è una doppia soddisfazione: contribuire a una candidatura unitaria e, contemporaneamente, riaffermare la nostra identità e la presenza del socialismo abruzzese. Il ritorno del nostro simbolo sulla scheda elettorale è anche un segnale politico: i socialisti ci sono, lavorano per l’unità del centrosinistra e vogliono tornare a essere un punto di riferimento per tanti cittadini», conclude Barisano.