Bochicchio, dalla giunta risposte immediate alla protesta degli agricoltori

“La migliore risposta agli agricoltori che da giorni stanno manifestando in diverse aree della Basilicata, insieme ad autotrasportatori e cittadini, a causa di una situazione economica sempre più difficile, è mettere le risorse in bilancio e farle arrivare alle imprese”. Lo ha detto il consigliere socialista Antonio Bochicchio. “Gli agricoltori chiedono giustamente atti concreti dopo mesi di tavoli e promesse. L’assessore Cicala ha prospettato fino a 10 milioni di euro per il caro gasolio e altri 10 milioni per un fondo rotativo. Sono ipotesi che vanno nella direzione giusta, ma bisogna passare dagli annunci agli stanziamenti. Per questo chiediamo che la Giunta metta immediatamente sul piatto quanto annunciato, individuando le coperture finanziarie e adottando gli atti necessari affinché le parole non restino affidate al vento”. “Da parte nostra c’è piena disponibilità a contribuire a una soluzione concreta, anche attraverso i necessari provvedimenti in Consiglio regionale”, ha concluso Bochicchio.