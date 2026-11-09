Bochicchio: “Demografia, immigrazione, sicurezza, lavoro e sviluppo questioni strettamente collegate”

“Demografia, immigrazione, sicurezza, lavoro e sviluppo sono questioni strettamente collegate, sulle quali occorre evitare semplificazioni e strumentalizzazioni. Governare questi processi significa assumersi la responsabilità del futuro della Basilicata, senza cedere né a risposte esclusivamente securitarie né all’illusione che l’integrazione possa realizzarsi da sola”. Così il consigliere regionale socialista Antonio Bochicchio, ricordando le recenti proteste in alcune città italiane.

“Occorre – aggiunge il dirigente socialista – comprendere le condizioni che possono alimentare marginalità, disagio e conflitto, per governare processi destinati a incidere sul futuro del Paese”. “In questo quadro assume particolare importanza la piena attuazione della legge regionale 13 del 2016, come modificata in questa legislatura – prosegue Bochicchio -. Occorre rendere operativo l’Osservatorio da essa previsto per contribuire a verificare l’efficacia delle politiche regionali, rafforzare il raccordo tra istituzioni e soggetti coinvolti e dedicare particolare attenzione ai minori e alle nuove generazioni. Non bisogna associare l’immigrazione alla criminalità, né sottovalutare i problemi che possono accompagnare percorsi di integrazione insufficienti. La legalità è una condizione della convivenza, non un’alternativa all’accoglienza. Chiediamo quindi di rendere operativo l’Osservatorio e di dare piena attuazione alla normativa regionale”.

“È necessario – aggiunge – riflettere sul rapporto tra crisi demografica, immigrazione e coesione sociale. L’Italia invecchia, registra sempre meno nascite e continua a perdere giovani che cercano altrove opportunità. L’immigrazione è ormai un fenomeno strutturale che richiede programmazione e politiche di integrazione. Può contribuire a contrastare il declino demografico, ma servono percorsi di formazione, lavoro, partecipazione e condivisione delle regole della convivenza civile. Una riflessione che riguarda da vicino la Basilicata. Occorre affrontare entrambe le dinamiche, favorendo la permanenza e il ritorno dei lucani e creando, al contempo, condizioni di inserimento sociale e lavorativo per chi arriva, anche nei settori che incontrano difficoltà a reperire manodopera”, conclude Bochicchio.