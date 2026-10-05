Bologna non appartiene a una sola comunità: sicurezza, diritti e uguaglianza senza privilegi

Le aggressioni omofobiche avvenute a Bologna devono essere condannate senza esitazioni

Le aggressioni omofobiche avvenute a Bologna devono essere condannate senza esitazioni. La violenza contro una persona a causa

dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere colpisce la

libertà di tutta la città. Su questo non possono esserci ambiguità: le

vittime devono essere protette, gli episodi denunciati e i

responsabili perseguiti.

Proprio per questo va riconosciuta la posizione assunta dal sindaco

Matteo Lepore, che ha condannato pubblicamente le aggressioni,

dichiarato che non devono essere minimizzate e annunciato la

disponibilità del Comune a costituirsi parte civile negli eventuali

processi. Ha inoltre espresso la volontà di ascoltare e incontrare chi

vive direttamente questa situazione. Questi sono atti politici

concreti, non indifferenza.

Chi sostiene che la risposta non debba consistere in più polizia, zone rosse e repressione, ma in maggiori spazi, risorse, socialità e attività culturali rappresenta una posizione legittima nel confronto democratico, ma non può diventare l’unica voce ammessa né può trasformare una grave emergenza in un’occasione per avanzare sempre nuove richieste al Comune.

La sicurezza è un diritto popolare.

Da socialista, respingo l’idea che sicurezza e inclusione siano

necessariamente contrapposte. La sicurezza non è una parola di destra:

è un diritto sociale, soprattutto per chi è più vulnerabile. Una donna

trans, una coppia omosessuale, una lavoratrice che rientra tardi, un

anziano, una persona con disabilità e un ragazzo straniero hanno tutti

il medesimo diritto di attraversare Bologna senza paura.

La sola presenza delle forze dell’ordine non risolve le cause profonde

della violenza. Servono educazione, prevenzione, illuminazione, cura

degli spazi, servizi sociali e iniziative culturali. Ma quando si

verifica un’aggressione servono anche protezione, indagini e

applicazione della legge. Prevenzione e controllo del territorio non

sono alternative: una politica seria deve tenere insieme entrambe le

dimensioni.

Lepore, peraltro, non ha adottato una linea esclusivamente repressiva.

La sua idea di sicurezza urbana comprende riqualificazione, contrasto

al degrado, illuminazione, videosorveglianza e riapertura degli spazi

inutilizzati attraverso la collaborazione con le realtà territoriali.

Io sono più che mai convinta che il Cassero non rappresenta, da solo, tutte le persone LGBTQIA+, anzi è ormai evidente come fasce della popolazione LGBTQ non si riconosca in posizioni che confondono la

rivendicazione dei diritti con l’imposizione delle proprie idee in

virtù di una non meglio precisata presunzione di superiorità morale.

Il Comune ha da sempre sostenuto lo Spazio LGBTI+ del Cassero.

La Salara, inoltre, è assegnata all’associazione attraverso una

convenzione prorogata fino al 31 dicembre 2027.

Questi elementi dimostrano che l’amministrazione non ha mai abbandonato la comunità LGBTQIA+.

Il Patto generale di collaborazione LGBTQIA+ 2022-2026 prevede infatti

spazi, accesso ai finanziamenti e collaborazione fra istituzioni e

diverse realtà associative. La sua logica dovrebbe restare pluralista:

bandi trasparenti, rendicontazione pubblica, verifica dei risultati e

pari possibilità per le organizzazioni più piccole. Comune di Bologna

Essere socialisti significa sempre stare dalla parte di chi subisce

discriminazione, ma anche rifiutare la competizione permanente tra

identità e bisogni. Non dobbiamo scegliere tra la sicurezza dei

quartieri e i diritti LGBTQIA+, tra le persone fragili e le

associazioni, tra libertà e legalità. Le risorse pubbliche

appartengono alla collettività e devono essere distribuite secondo

necessità, efficacia e giustizia sociale.

Come donna trans e attivista sono più che mai convinta che la

nostra emancipazione riguarda il diritto al lavoro, alla casa, alla

salute, alla sicurezza e a una vita libera dalla violenza. Non solo la

possibilità di disporre di luoghi dove intrattenere serate e nottate

di divertimento in assenza di qualsivoglia controllo.

Le aggressioni omofobiche e transfobiche sono

reali e gravi. Sono reati e vanno trattati nell’ambito delle risposte

che si vogliono dare alla collettività per ripristinare un reale

controllo del territorio urbano, senza più zone o orari franchi dove

questi possano impunemente accadere.

Bologna è e deve restare una città antifascista, solidale e sicura.

Una città nella quale due persone possano tenersi per mano senza

essere aggredite, una donna possa tornare a casa senza paura.

La città è di tutte e di tutti, non di una sola comunità e non di una

sola organizzazione. Questa è l’uguaglianza socialista: stessi

diritti, stessi doveri, nessun privilegio e nessuno lasciato indietro.

Per questo sostengo il lavoro del sindaco Lepore e chiedo che il

confronto avvenga con trasparenza, pluralismo e responsabilità verso l’intera Bologna.

Sofia Mehiel

attivista per i Diritti Umani