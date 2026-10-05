Bologna non appartiene a una sola comunità: sicurezza, diritti e uguaglianza senza privilegi

- Le aggressioni omofobiche avvenute a Bologna devono essere condannate senza esitazioni
Le aggressioni omofobiche avvenute a Bologna devono essere condannate senza esitazioni. La violenza contro una persona a causa
dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere colpisce la
libertà di tutta la città. Su questo non possono esserci ambiguità: le
vittime devono essere protette, gli episodi denunciati e i
responsabili perseguiti.
Proprio per questo va riconosciuta la posizione assunta dal sindaco
Matteo Lepore, che ha condannato pubblicamente le aggressioni,
dichiarato che non devono essere minimizzate e annunciato la
disponibilità del Comune a costituirsi parte civile negli eventuali
processi. Ha inoltre espresso la volontà di ascoltare e incontrare chi
vive direttamente questa situazione. Questi sono atti politici
concreti, non indifferenza.
Chi sostiene che la risposta non debba consistere in più polizia, zone rosse e repressione, ma in maggiori spazi, risorse, socialità e attività culturali rappresenta una posizione legittima nel confronto democratico, ma non può diventare l’unica voce ammessa né può trasformare una grave emergenza in un’occasione per avanzare sempre nuove richieste al Comune.
La sicurezza è un diritto popolare.
Da socialista, respingo l’idea che sicurezza e inclusione siano
necessariamente contrapposte. La sicurezza non è una parola di destra:
è un diritto sociale, soprattutto per chi è più vulnerabile. Una donna
trans, una coppia omosessuale, una lavoratrice che rientra tardi, un
anziano, una persona con disabilità e un ragazzo straniero hanno tutti
il medesimo diritto di attraversare Bologna senza paura.
La sola presenza delle forze dell’ordine non risolve le cause profonde
della violenza. Servono educazione, prevenzione, illuminazione, cura
degli spazi, servizi sociali e iniziative culturali. Ma quando si
verifica un’aggressione servono anche protezione, indagini e
applicazione della legge. Prevenzione e controllo del territorio non
sono alternative: una politica seria deve tenere insieme entrambe le
dimensioni.
Lepore, peraltro, non ha adottato una linea esclusivamente repressiva.
La sua idea di sicurezza urbana comprende riqualificazione, contrasto
al degrado, illuminazione, videosorveglianza e riapertura degli spazi
inutilizzati attraverso la collaborazione con le realtà territoriali.
Io sono più che mai convinta che il Cassero non rappresenta, da solo, tutte le persone LGBTQIA+, anzi è ormai evidente come fasce della popolazione LGBTQ non si riconosca in posizioni che confondono la
rivendicazione dei diritti con l’imposizione delle proprie idee in
virtù di una non meglio precisata presunzione di superiorità morale.
Il Comune ha da sempre sostenuto lo Spazio LGBTI+ del Cassero.
La Salara, inoltre, è assegnata all’associazione attraverso una
convenzione prorogata fino al 31 dicembre 2027.
Questi elementi dimostrano che l’amministrazione non ha mai abbandonato la comunità LGBTQIA+.
Il Patto generale di collaborazione LGBTQIA+ 2022-2026 prevede infatti
spazi, accesso ai finanziamenti e collaborazione fra istituzioni e
diverse realtà associative. La sua logica dovrebbe restare pluralista:
bandi trasparenti, rendicontazione pubblica, verifica dei risultati e
pari possibilità per le organizzazioni più piccole. Comune di Bologna
Essere socialisti significa sempre stare dalla parte di chi subisce
discriminazione, ma anche rifiutare la competizione permanente tra
identità e bisogni. Non dobbiamo scegliere tra la sicurezza dei
quartieri e i diritti LGBTQIA+, tra le persone fragili e le
associazioni, tra libertà e legalità. Le risorse pubbliche
appartengono alla collettività e devono essere distribuite secondo
necessità, efficacia e giustizia sociale.
Come donna trans e attivista sono più che mai convinta che la
nostra emancipazione riguarda il diritto al lavoro, alla casa, alla
salute, alla sicurezza e a una vita libera dalla violenza. Non solo la
possibilità di disporre di luoghi dove intrattenere serate e nottate
di divertimento in assenza di qualsivoglia controllo.
Le aggressioni omofobiche e transfobiche sono
reali e gravi. Sono reati e vanno trattati nell’ambito delle risposte
che si vogliono dare alla collettività per ripristinare un reale
controllo del territorio urbano, senza più zone o orari franchi dove
questi possano impunemente accadere.
Bologna è e deve restare una città antifascista, solidale e sicura.
Una città nella quale due persone possano tenersi per mano senza
essere aggredite, una donna possa tornare a casa senza paura.
La città è di tutte e di tutti, non di una sola comunità e non di una
sola organizzazione. Questa è l’uguaglianza socialista: stessi
diritti, stessi doveri, nessun privilegio e nessuno lasciato indietro.
Per questo sostengo il lavoro del sindaco Lepore e chiedo che il
confronto avvenga con trasparenza, pluralismo e responsabilità verso l’intera Bologna.
Sofia Mehiel
attivista per i Diritti Umani