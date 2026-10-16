Bolognetti: grazie a chi ci ha messo la faccia in contrapposizione a omertosi ed eloquenti silenzi

Se è pur vero che l’ineffabile sindaco di Latronico, Sua Cantierabilità cantierabile Fausto De Maria I, una volta di più ha preferito la via del tombale silenzio, è, invece, altrettanto vero che numerosi sono stati gli attestati di stima, di solidarietà, vicinanza e tante le parole cristalline espresse nelle scorse ore. L’ex Presidente della Regione e attuale sindaco di Sant’Arcangelo, Vito De Filippo, ha scritto: «Piena solidarietà a Maurizio Bolognetti, che conosco e stimo da tempo per le sue battaglie civili, sempre condotte con serietà, passione e coraggio. Le minacce e le intimidazioni che racconta sono fatti gravissimi e meritano la massima attenzione. Nessuno dovrebbe essere costretto a vivere nella paura per aver svolto il proprio lavoro o esercitato liberamente il diritto di documentare e raccontare ciò che accade. Conosco Maurizio: è un uomo coraggioso, determinato, e sono certo che non si farà intimidire. A lui va tutta la mia vicinanza e solidarietà, con l’auspicio che venga garantita al più presto la sua sicurezza e che sia fatta piena luce su quanto accaduto». A fargli eco le parole di Nicola Valluzzi, Sindaco di Castelmezzano: «Un abbraccio forte! E fai tutto ciò che è necessario per tutelare la tua sicurezza e quella della tua famiglia».

E poi le parole di un galantuomo qual è l’avvocato Giustino D’Onofrio, che, come Alessandro Singetta, si è detto disponibile a rappresentarmi in ogni sede: «Ciao Maurizio ci sono le persone che ti vogliono bene e sicuramente superano quelli che nutrono negatività. Tu sai su chi contare».

Ultimo, ma non ultimo, lo scrittore latronichese Marcello Favale, che in un bellissimo articolo intitolato “Latronico come la «CANESTRA DI FRUTTA DI CARAVAGGIO». Solidarietà a Maurizio Bolognetti” ha tra l’altro scritto: «Se vogliamo che Latronico possa essere un’isola felice, possa essere La Città Del Benessere, sono questi i momenti in cui dobbiamo tutti schierarci a fianco di chi subisce un sopruso, verbale o materiale che sia, a prescindere da simpatie e antipatie. Sono questi i momenti che dobbiamo tutti alzare la voce e dire che non abbiamo bisogno di persone che obbediscono alla logica della violenza. Tutti a cominciare dalle Istituzioni, sempre, a prescindere da possibili dissapori politici, o vedute diverse sul modo di amministrare. Il benessere di un posto, di una città comincia dal rispetto e dalla legalità ancor prima delle cascate, delle biciclette e via dicendo. Io sto con Maurizio Bolognetti».

Già, i silenzi, i silenzi omertosi, e la mia ferma convinzione che qualcuno, dopo i fatti del 30 settembre e relative gravi minacce di morte, ci abbia tenuto ad appiccicarmi addosso quello che risulta essere un pregiudicato. Nessuno dimentichi che questo losco individuo il 2 ottobre è venuto a minacciarmi di morte sotto la mia abitazione. Nessuno dimentichi che il tizio in questione ha detto di volermi incendiare casa e ha pronunciato parole che gli erano di tutta evidenza state imboccate e che mi fanno ritenere che ci sia stato un mandante.

Quanto alle miserie umane e politiche del sindaco del mio Paese, dico che lo capisco; troppi impegni e inaugurazioni per occuparsi dell’Ordinaria amministrazione e per esprimere una solidarietà dovuta. Sia chiaro, non sarebbe un do ut des, come spesso certi politici intendono le cose. Anche se il sindaco di Latronico, dopo sette giorni di assordante silenzio, intervenisse, gli darei sicuramente e doverosamente atto che lo ha fatto, ma il giorno dopo continuerei a fare le pulci alla sua quindicinale amministrazione. A sua Cantierabilità cantarierabile, Fausto De Maria, che di tutta evidenza vive la politica come fine e non come mezzo, dico che è stato così impegnato in questi mesi da non riuscire a trovare il tempo per far riattivare le telecamere nelle disponibilità della Polizia Locale. Per il resto invito tutti a seguire le puntate della mia inchiesta dedicata al Centro Diurno per Anziani gestito da Auxilium, che a quanto pare risulta essere non attivo. Centro, è bene precisarlo, inaugurato il 23 dicembre 2025. E già, nel magico mondo di Fausto De Maria un cantiere non si nega a nessuno e men che meno una inaugurazione. Su come poi i soldi vengano spesi e se essi daranno un ritorno ho molti dubbi e alcune certezze. Attendo, e son certo che arriveranno a stretto giro, risposte dal Questore, dai Carabinieri e dalla Magistratura. Quanto è accaduto è di una tale gravità che non può e non deve esser preso sotto gamba.