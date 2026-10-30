Bombardieri su Ilva, ‘azienda è chiusa, basta favole su idrogeno verde’. Flat tax? “schiaffo a chi paga le tasse regolarmente”

Sull’ex Ilva bisogna smettere di inseguire ipotesi di continuità produttiva senza soluzioni concrete, e concentrarsi sul futuro occupazionale dei lavoratori. È la posizione del segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, intervenuto a Roma a margine di Go Beyond.

“Due anni fa abbiamo detto che l’Ilva era sostanzialmente chiusa. Il problema è come riusciamo a dare stabilità occupazionale a quei lavoratori e a quelle famiglie e come pacifichiamo il territorio”. “Pensare che l’Ilva possa continuare a lavorare con l’idrogeno verde significa raccontare le favole e continuare a prendere in giro le persone”, ha aggiunto, sottolineando che sono circa 15mila le famiglie che hanno bisogno di lavoro e non di cassa integrazione.

Secondo Bombardieri, gli operatori siderurgici avevano manifestato la disponibilità a occuparsi dell’Ilva a condizione che lo Stato la cedesse gratuitamente e garantisse uno scudo penale. “Da due anni diciamo che il problema è il lavoro e la pacificazione con il territorio. Abbiamo 15mila famiglie che hanno bisogno di lavorare, non di cassa integrazione”.

Per il segretario della Uil, anziché puntare sulla continuità aziendale, sarebbe stato necessario concentrarsi sulle condizioni per garantire stabilità occupazionale ai lavoratori. “Siamo arrivati con due anni di ritardo a questo punto. La discussione deve riguardare come dare stabilità occupazionale a quei lavoratori e a quelle famiglie e come pacificare il territorio. Continuiamo a pensare che non sia possibile mantenere un’azienda se il territorio è in guerra continua con quell’azienda”, ha evidenziato. Bombardieri ha infine criticato l’assenza di risposte da parte delle istituzioni locali.

Sulla scelta della Cgil di proclamare uno sciopero generale contro la manovra economica Bombardieri ha aggiunto che “per mia abitudine non commento mai le scelte delle altre organizzazioni sindacali. Il pluralismo sindacale in questo Paese è una grande ricchezza, rispetto tutte le iniziative sindacali che siano in grado di dare un segnale di sofferenza e quindi in bocca al lupo a chi organizza altri tipi di manifestazioni”.

Parlando della manovra Bombardieri ha detto che la flat tax a 100mila euro rappresenta “un ulteriore schiaffo a chi paga le tasse regolarmente, cioè i lavoratori dipendenti e i pensionati”. “C’è un tema che è quello della progressività, previsto dalla Costituzione, che con questa scelta viene ulteriormente negato”, ha aggiunto, precisando che il sindacato leggerà il testo della legge di Bilancio prima di esprimere un giudizio complessivo.