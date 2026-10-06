Bragagni: “In crescita, centrali nel centrosinistra. Porte aperte a tutti”

Francesco Bragagni, segretario regionale di Avanti PSI in Emilia-Romagna, sull'apertura del partito

“La Festa di Reggio Emilia ha dimostrato che Avanti PSI è una comunità politica viva, presente e radicata. Alle prossime elezioni amministrative saremo protagonisti con le nostre idee, i nostri candidati e la nostra presenza nei territori. Chi continua a considerarci marginali farebbe bene a svegliarsi: siamo una forza che vuole essere centrale nella costruzione del centrosinistra e che sta lavorando per crescere e rafforzarsi”. Lo dichiara Francesco Bragagni, segretario regionale di Avanti PSI in Emilia-Romagna.

“Il nostro – spiega – è un partito con le porte aperte. Vogliamo offrire uno spazio e un’opportunità a chi ha voglia di impegnarsi, ai giovani, agli amministratori, alle energie civiche e riformiste che spesso non trovano luoghi nei quali partecipare davvero. Non chiediamo adesioni passive, ma idee, passione e protagonismo. Le prossime amministrative saranno un passaggio importante per dimostrare, città per città, il peso e il radicamento dei socialisti nel centrosinistra”.