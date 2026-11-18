Calicchia e Fiorini: Governo e regione intervengano sulla crisi occupazionale nella provincia di Frosinone

Calicchia e Fiorini: Governo e regione intervengano sulla crisi occupazionale nella provincia di Frosinone

Calicchia e Fiorini: Governo e regione intervengano sulla crisi occupazionale nella provincia di Frosinone

Calicchia e Fiorini: Governo e regione intervengano sulla crisi occupazionale nella provincia di Frosinone

Calicchia e Fiorini: Governo e regione intervengano sulla crisi occupazionale nella provincia di Frosinone

Calicchia e Fiorini: Governo e regione intervengano sulla crisi occupazionale nella provincia di Frosinone

La crisi occupazionale nella provincia di Frosinone, che ha già colpito realtà importantissime come la STELLANTIS, continua a preoccupare seriamente, anche perché altri insediamenti industriali di notevole entità stanno attraversando momenti negativi.

È notizia di questi giorni che anche realtà come la HENKEL di Ferentino, la BRURGO di Sora, la TPV, ed altre ancora, sono in gravissime difficoltà.

Abbiamo avuto modo di recarci a Ferentino e purtroppo, abbiamo constatato che molti lavoratori, per lo più giovani, rischiano concretamente la perdita del posto di lavoro, ad oggi senza alcuna prospettiva.

Peraltro la nostra provincia paga anche una evidente carenza di programmazione perché si è vissuti per anni nell’illusione che gli insediamenti industriali potessero garantire una occupazione sufficiente.

Purtroppo sono stati ignorati i ripetuti segnali di allarme, lanciati da tempo dalla nostra parte politica, sulla necessità di integrare tempestivamente il modello di sviluppo della provincia incrementando altri settori, come ad esempio il turismo, la cultura e la valorizzazione ambientale, ovviamente previa una seria programmazione.

Comunque, al di là degli errori compiuti, anche di sottovalutazione della reale situazione, noi Socialisti auspichiamo che, questa volta, il Governo nazionale e la Regione Lazio si decidano ad intervenire concretamente perché il tempo delle chiacchiere è terminato e occorre, invece, dare nell’immediato adeguate risposte alle famiglie dei lavoratori, giovani e non, colpiti da questa grave emergenza.

Lorenzo Fiorini

Responsabile Commissione lavoro PSI

Massimo Calicchia

Segretario PSI Federazione Frosinone