L’attuale governatore della California, Gavin Newsom, era contrario alla Proposition 40, che avrebbe imposto una tassa del 5% ai miliardari del Golden State. Anche il governatore eletto Xavier Becerra si era schierato contro la misura. Alle recenti elezioni di midterm, i californiani hanno bocciato il referendum (52% no, 47% sì).

Gli ultraricchi in California hanno speso 378 milioni di dollari per affossare il referendum e ci sono riusciti. Ovviamente, i soldi non sempre sono decisivi nel determinare gli esiti elettorali. Lo abbiamo visto in questa tornata elettorale nel caso di Elon Musk, che ha sborsato mezzo miliardo di dollari per sostenere cause repubblicane. Solo in Texas, il padrone di Tesla, SpaceX e altre aziende ha speso 224 milioni di dollari per finanziare il candidato al Senato Ken Paxton e il governatore del Lone Star State Greg Abbott. Ambedue, però, sono stati sconfitti dai loro avversari democratici, James Talarico e Gina Hinojosa.

In California — uno Stato considerato progressista — i leader democratici si erano spaccati sulla Proposition 40. I moderati, come Newsom e Becerra, si sono schierati da una parte, mentre i progressisti, come il senatore del Vermont Bernie Sanders e il deputato californiano Ro Khanna, hanno preso una posizione diversa.

La Proposition 40 avrebbe imposto un’imposta sui patrimoni superiori a un miliardo di dollari, permettendo di raccogliere 100 miliardi in cinque anni, fondi che sarebbero stati usati per coprire il buco nella sanità destinata alle fasce più povere, creato dai tagli del governo federale. Il referendum è stato promosso dal sindacato SEIU-UHW e tra i suoi autori figurano alcuni ricercatori dell’Università della California a Berkeley.

Non tutti i miliardari erano contrari alla proposta. Jensen Huang, l’allora amministratore delegato di NVIDIA, non aveva sollevato obiezioni, nonostante la misura gli sarebbe costata 7,5 miliardi di dollari, considerando il suo patrimonio di 155 miliardi. Non sarebbe certo divenuto povero con la patrimoniale. Anche il miliardario Tom Steyer, candidato alla carica di governatore della California sconfitto da Becerra, era favorevole. Parecchi altri miliardari, invece, si erano dichiarati contrari.

Il governatore Newsom, nonostante la sua opposizione alla Proposition 40, è favorevole alle patrimoniali, ma non a livello dei singoli Stati, bensì su scala federale, così da eliminare la concorrenza fiscale tra i vari territori per attirare i miliardari.

Una simile opposizione esiste tuttavia anche a livello internazionale, poiché solo tre nazioni al mondo — la Spagna, la Svizzera e la Norvegia — hanno una forma di imposta patrimoniale, peraltro non priva di contestazioni. Il timore è sempre che gli ultraricchi trasferiscano la propria residenza da un Paese all’altro per ragioni fiscali. Chi sostiene questa tesi dimentica però che queste fughe di capitali già esistono. I miliardari, infatti, raramente sono patriottici, eccetto quando si tratta dei loro quattrini.

Negli Stati Uniti, Musk, l’uomo più ricco al mondo, ha trasferito una parte delle sue attività commerciali dalla California al Texas. Non si tratta di una reazione alle patrimoniali, ma di una strategia fiscale e ideologica più ampia. Già dal 2021 Musk aveva iniziato a spostare alcune attività in Texas, proseguendo su questa linea negli ultimi anni. Ciononostante, continua a mantenere una notevole presenza in California per quanto riguarda gli impianti produttivi e il numero di dipendenti. Nonostante il trasferimento delle sedi legali e dei quartieri generali in Texas, si calcola che più del 60% della forza lavoro e delle capacità produttive rimanga in California. Con le recenti elezioni, però, il clima favorevole alle attività di Musk potrebbe ridursi a seguito delle vittorie dei democratici nello Stato, poiché oltre alla nuova governatrice Hinojosa, anche la Camera statale avrà una maggioranza democratica (81-64). In uno strano paradosso, Musk ha lasciato la California, uno Stato progressista, per ritrovarsi in un altro dai colori tutt’altro che conservativi.

La sconfitta della Proposition 40 pesa perché ignora le spropositate disuguaglianze economiche tra ricchi e poveri, che negli ultimi tempi sono aumentate notevolmente. Si può discutere se il modello di patrimoniale proposto dal referendum fosse appropriato o meno, ma il tema delle disuguaglianze resta centrale. Il neoeletto senatore del Texas James Talarico ha colto questo concetto alla perfezione quando ha affermato: «La ragione dell’esistenza della povertà nel Paese più ricco della terra non è che non possiamo sfamare i poveri, bensì che non possiamo soddisfare i ricchi». Difficile dargli torto.

Domenico Maceri

PhD, è professore emerito all’Allan Hancock College, Santa Maria, California. Alcuni dei suoi articoli hanno vinto premi della National Association of Hispanic Publications.