Campania, l’idea di una legge per sostenere gli anziani con pensioni basse. La proposta di Luigi Di Dato

Un contributo mensile per le spese essenziali, assistenza domiciliare e sostegni per chi vive solo

Un contributo mensile per le spese essenziali, assistenza domiciliare e sostegni per chi vive solo. Di Dato: «La dignità delle persone anziane deve tornare al centro delle politiche sociali»

Una legge regionale per sostenere gli anziani con pensioni minime, assegni sociali e redditi insufficienti a garantire una vita dignitosa. È la proposta elaborata da Luigi Di Dato, storico dirigente di Avanti PSI, amministratore da oltre quarant’anni e punto di riferimento della comunità socialista, che punta a rafforzare gli strumenti di protezione sociale in Campania, con particolare attenzione alle persone più fragili e prive di una rete familiare.

L’iniziativa nasce dalla constatazione che migliaia di anziani, dopo una vita di lavoro, spesso precario o poco tutelato, si trovano oggi a vivere con risorse economiche insufficienti per affrontare le spese quotidiane. Una condizione aggravata dall’aumento del costo della vita, dagli affitti e dalle difficoltà di accesso ai servizi sociosanitari.

Al centro della proposta c’è l’istituzione di “Anziani Dignità”, un contributo mensile regionale, erogato attraverso una carta o un buono da utilizzare per l’acquisto di beni e servizi essenziali: spesa alimentare, farmaci, assistenza domiciliare, trasporti per visite mediche, utenze domestiche e sostegno al pagamento dell’affitto.

La misura sarebbe destinata alle persone con almeno 65 anni, residenti in Campania, con redditi particolarmente bassi e in possesso dei requisiti ISEE che saranno definiti dalla Regione. Priorità agli anziani soli, a chi vive in affitto e a quanti presentano condizioni di ridotta autonomia.

Un aspetto innovativo riguarda la semplificazione dell’accesso agli aiuti. La proposta prevede la creazione di un’anagrafe regionale della fragilità economica degli anziani, attraverso la collaborazione tra Regione, INPS e Comuni, per individuare direttamente i potenziali beneficiari. L’obiettivo è raggiungere anche chi non conosce le opportunità disponibili o non riesce ad affrontare le procedure burocratiche.

Previsti inoltre servizi di accompagnamento domiciliare, assistenza personalizzata, sostegno ai familiari che si prendono cura degli anziani e interventi per favorire l’accesso ad abitazioni adeguate, anche attraverso forme di edilizia sociale e coabitazione.

Una specifica attenzione viene riservata ai Campi Flegrei, dove gli anziani costretti a lasciare le proprie abitazioni a causa del bradisismo avrebbero priorità nell’accesso alle misure e potrebbero beneficiare di contributi maggiorati.

«La politica deve tornare a occuparsi delle persone che rischiano di essere dimenticate. Ci sono anziani che hanno lavorato una vita e che oggi devono scegliere tra pagare una bolletta, acquistare medicinali o fare la spesa. Una società civile non può considerare normale tutto questo», è il messaggio politico che Luigi Di Dato affida alla sua proposta.

«Non immaginiamo di sostituirci allo Stato nelle competenze previdenziali, ma di utilizzare gli strumenti della Regione per costruire una rete di protezione più efficace. Vogliamo che gli aiuti arrivino davvero a chi ne ha bisogno, senza che la burocrazia diventi un ulteriore ostacolo. La dignità delle persone anziane non può dipendere dalla loro capacità di compilare una domanda».

L’iniziativa si inserisce nella tradizione del socialismo riformista, che ha sempre considerato la tutela dei più deboli, la solidarietà e l’accesso ai servizi pubblici elementi fondamentali della cittadinanza.

Per Di Dato, forte di oltre quarant’anni di esperienza amministrativa e di impegno politico nei territori, la proposta rappresenta anche un contributo al dibattito sulle priorità sociali della Regione Campania e sulla necessità di costruire un welfare più vicino alle comunità.

Il testo, ancora nella fase di proposta, demanda alla Regione la definizione dell’importo del contributo, delle soglie di accesso e delle necessarie coperture finanziarie.

«Il socialismo ha senso se riesce a trasformare i propri valori in risposte concrete. Difendere gli anziani più fragili significa difendere la dignità di una comunità intera. È da queste battaglie che deve ripartire una politica capace di ascoltare e di cambiare davvero le cose», conclude Di Dato.