Campobasso, il socialista Mimmo Maio porta il diritto allo studio anche nei viaggi d’istruzione: 150 euro alle famiglie

L'iniziativa dell'assessore alla Pubblica Istruzione: stanziati 15mila euro di fondi comunali per aiutare gli studenti di terza media. «Nessuno deve rinunciare a un'esperienza formativa per ragioni economiche»

L’iniziativa dell’assessore alla Pubblica Istruzione: stanziati 15mila euro di fondi comunali per aiutare gli studenti di terza media. «Nessuno deve rinunciare a un’esperienza formativa per ragioni economiche»

Anche una gita scolastica può diventare una questione di uguaglianza sociale. A Campobasso l’amministrazione comunale, su iniziativa dell’assessore socialista alla Pubblica Istruzione Mimmo Maio, ha deciso di intervenire con una misura concreta a sostegno delle famiglie: un contributo di 150 euro per consentire agli studenti delle classi terze delle scuole medie di partecipare ai viaggi d’istruzione.

Il provvedimento prevede uno stanziamento complessivo di 15mila euro, interamente finanziato con risorse comunali. I contributi saranno assegnati sulla base dell’Isee, attraverso un apposito avviso pubblico, privilegiando le famiglie che incontrano maggiori difficoltà economiche.

Alla base della scelta c’è un problema spesso sottovalutato: secondo quanto evidenziato dall’amministrazione comunale, quasi uno studente su due rinuncia ai viaggi d’istruzione per motivi economici. Una situazione che rischia di trasformare un’importante opportunità educativa in un privilegio riservato soltanto a chi può permetterselo.

L’iniziativa promossa da Maio, esponente socialista nella giunta del capoluogo molisano, punta proprio a ridurre questa distanza. Perché la scuola non è soltanto quella delle lezioni in aula, ma anche quella delle esperienze condivise, della conoscenza di nuovi luoghi, della socializzazione e della crescita personale.

«Vogliamo che nessuno studente sia costretto a rinunciare a un viaggio d’istruzione per motivi economici», spiega l’assessore Mimmo Maio, sottolineando il valore educativo di queste esperienze e la necessità di garantire maggiori opportunità di partecipazione.

Una scelta amministrativa che richiama un principio della tradizione socialista: rendere effettivi i diritti, intervenendo sulle disuguaglianze attraverso strumenti concreti. Il diritto allo studio, infatti, non si esaurisce nell’accesso alle aule scolastiche, ma comprende anche la possibilità di partecipare pienamente alla vita educativa.

Il provvedimento di Campobasso dimostra come anche gli enti locali, pur con risorse limitate, possano individuare interventi mirati per sostenere le famiglie e promuovere l’inclusione.

Una misura dal valore economico circoscritto, ma dal significato sociale preciso: evitare che, davanti alla partenza di una classe, qualcuno debba restare a casa soltanto perché la propria famiglia non può permettersi il viaggio.

Perché il diritto allo studio deve valere anche fuori dall’aula. E nessun ragazzo dovrebbe essere lasciato indietro.