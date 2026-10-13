“Cantata per Sergio Staino”, esce un doppio CD che omaggia il grande fumettista

Venerdì 16 ottobre esce “Cantata per Sergio Staino” (Ala Bianca Records, con distribuzione WarnerMusic/Fuga Digital), un doppio CD che celebra l’incontro tra musica e disegno nella vita e nell’opera di uno dei fumettisti più conosciuti e amati d’Italia. È attivo il pre-order: https://wmi.lnk.to/cantata-per-sergio-staino

Sergio Staino ha attraversato per decenni il mondo della cultura italiana con il suo segno inconfondibile, la sua ironia e una straordinaria capacità di raccontare il presente. Ma accanto al disegno ha coltivato un profondo legame con la canzone d’autore, anche attraverso il suo ruolo di presidente del Club Tenco, vissuto con la stessa curiosità ed intelligenza che hanno caratterizzato il suo percorso artistico.

Da questa doppia anima nasce “Cantata per Sergio Staino”, un’opera corale che riunisce 23 artisti in un doppio CD e un libretto di 52 pagine con 25 disegni del creatore di Bobo, molti dei quali inediti, un packaging Jukebox special, formato 45 giri vinile, ideato anche come oggetto da collezione.

Quattro testi di canzoni sono stati scritti dallo stesso Staino, mentre gli altri sono brani scritti e interpretati per lui da artisti che hanno condiviso percorsi artistici, amicizie e passioni. Ne emerge un ritratto collettivo, costruito attraverso la musica, le parole e i disegni, che restituisce la ricchezza dei suoi incontri e il suo modo personale di mettere in dialogo linguaggi e forme d’arte differenti.

La genesi del progetto è stata lunga e nasce dalla creatività del compianto Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Club Tenco, fraterno amico e sodale di Staino. L’idea era di realizzare un atto d’amore verso un artista che aveva saputo unire il mondo della canzone a quello del fumetto, superando i confini tra i generi e facendo dell’incontro una vera forma d’arte e di vita. Nel corso della produzione, il progetto ha però assunto un significato ancora più profondo. Sono venuti a mancare Bruna, il grande amore e la compagna di vita di Sergio Staino, Sergio Secondiano Sacchi e, infine, David Riondino, amico comune e parte di quella comunità artistica e umana da cui il progetto aveva preso forma.

“Cantata per Sergio Staino” diventa così anche una testimonianza di affetti, amicizie e incontri. Un’opera nata per raccontare il rapporto tra musica e disegno è diventata, nel tempo, un omaggio a una comunità di artisti e amici legati dalla stessa idea della cultura come luogo di incontro, di vita.

Tracklist: “CANTATA PER SERGIO STAINO”:

CD 1

01. Le Déserteur, Giorgio Conte

02. Tango nel buio, Alessio Lega

03. Il fidanzatino, Gigliola Cinquetti

04. Panamericana, Andrea Satta

05. Sergio, David Riondino

06. Paloma negra, Rusó Sala

07. Paloma suite (medley), Daniele Caldarini

08. A mano libera (le fantasie di un disegnator cortese), Scraps Orchestra

09. Adéu company, Joan Isaac

10. Lo sguardo tuo ricorda, Sergio Cammariere

11. La canzone di Sergio e Sergio, Claudia Crabuzza

12. Bruna, Piji

CD 2

01. Senza dei, soldati e re, Ernesto Bassignano

02. La locomotiva, Mocata, Negri, Staino & Viti

03. La stazione in riva al mare, Michele Gazich & Federico Sirianni

04. Da stasera, Giovanni Block

05. Il giardino blu, Peppe Voltarelli

06. Volver, Flaco Biondini

07. Dopo dieci anni, Ricky Gianco

08. Bobo e Sergio, Olden

09. Inge, Canio Loguercio

10. Il volo di Volodja, Sergio Secondiano Sacchi

11. Le date del commiato, Paolo Hendel e Wayne Scott

IMMAGINE CONCESSA DALL’UFFICIO STAMPA PAROLE&DINTORNI

ANDREA MALAVOLTI