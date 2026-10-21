Caro carburanti, il lavoro non può pagare sempre il conto, il Sud merita rispetto e dignità

Quando aumenta il prezzo del carburante, non sono soltanto le imprese di trasporto a essere colpite

La protesta degli autotrasportatori, anche qui in provincia di Salerno riporta al centro una questione che il socialismo non può ignorare: chi sostiene i costi della crisi e chi, invece, ne subisce le conseguenze?

Quando aumenta il prezzo del carburante, non sono soltanto le imprese di trasporto a essere colpite. A risentirne sono le attività produttive, i lavoratori e le famiglie, già alle prese con un costo della vita che riduce progressivamente il potere d’acquisto dei salari.

Per questo le ragioni economiche degli autotrasportatori meritano ascolto. Senza sottovalutare i disagi per i cittadini, bisogna riconoscere che dietro la protesta c’è il problema concreto della sostenibilità del lavoro e della tenuta di intere filiere produttive.

La tradizione socialista ci consegna una convinzione ancora attuale: l’economia deve essere al servizio delle persone, non il contrario. Il mercato è uno strumento, non un fine; la libertà d’impresa non può prescindere dalla dignità del lavoro e dalla tutela di chi dispone di minori risorse.

Servono, dunque, interventi mirati a sostegno delle imprese maggiormente esposte ai rincari, controlli sulle possibili ricadute sui prezzi e investimenti nella mobilità e nelle infrastrutture. Ma serve soprattutto una politica capace di ascoltare le categorie produttive e di impedire che ogni aumento dei costi venga scaricato, inevitabilmente, sui lavoratori e sui consumatori.

Anche per i giovani questa è una questione decisiva. Il costo degli spostamenti condiziona la possibilità di studiare, trovare un impiego e costruire la propria autonomia. Il caro vita, quindi, non è soltanto una questione economica: è anche una questione di uguaglianza delle opportunità.

Da Avanti Giovani Salerno crediamo che la risposta debba partire da qui: dalla difesa del lavoro, dalla giustizia sociale e dalla necessità di restituire alle istituzioni un ruolo attivo nell’orientare lo sviluppo.

Perché una società è davvero libera quando chi lavora può vivere dignitosamente del proprio lavoro. E quando il costo delle difficoltà economiche non ricade sempre sulle stesse persone.