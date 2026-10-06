Casa Riformista, il nodo politico resta costruire un progetto comune ma…

La questione resta aperta. C'è uno spazio riformista nel centrosinistra che va organizzato e rappresentato

È sicuramente originale la proposta avanzata da Matteo Renzi alla Leopolda. Ma, al di là delle battute che inevitabilmente ha suscitato, merita una riflessione politica.

Ricapitoliamo. Da oltre un anno il leader di Italia Viva ha lanciato il progetto di Casa Riformista. Nelle intenzioni iniziali avrebbe dovuto rappresentare un contenitore più largo, capace di coinvolgere altre forze e personalità dell’area riformista del centrosinistra.

Questo allargamento, almeno fino a oggi, non si è concretizzato. Nessuna forza politica organizzata ha scelto di aderire al progetto. E una delle ragioni, a mio avviso, è abbastanza semplice: è difficile chiedere ad altri soggetti di entrare in una casa alla cui progettazione e costruzione non hanno partecipato.

Anche i sondaggi finora non sembrano indicare un significativo effetto espansivo dell’operazione: Casa Riformista continua sostanzialmente a muoversi nello spazio elettorale già occupato da Italia Viva. Più che un nuovo contenitore politico, rischia quindi di essere percepita come una diversa denominazione dello stesso soggetto.

Alla Leopolda Renzi ha provato a rilanciare, immaginando anche una possibile distribuzione delle candidature alle prossime elezioni: 50 per cento a Italia Viva e 50 per cento a Casa Riformista.

La formula ha suscitato qualche inevitabile ironia. Perché, se Italia Viva e Casa Riformista coincidono sostanzialmente nello stesso perimetro politico e organizzativo, dividere a metà gli spazi non risolve il problema fondamentale: capire chi siano gli altri protagonisti del progetto e quale ruolo debbano avere nella sua costruzione.

Il punto, quindi, non è contestare a Renzi il diritto di avanzare una proposta. Al contrario, il tentativo di organizzare un’area riformista e modernizzatrice è utile e necessario per tutto il centrosinistra. Il problema riguarda il metodo.

Un progetto comune non può nascere chiedendo agli altri di aderire a qualcosa che è già stato costruito. Deve partire da un confronto tra soggetti diversi, ciascuno con la propria storia, la propria organizzazione e la propria autonomia.

Renzi dispone certamente di una condizione favorevole, anche sul terreno elettorale, legata alla possibilità di presentare una lista senza affrontare il complesso percorso della raccolta delle firme. È un elemento politico concreto, ma da solo non basta – come ha sottolineato il nostro segretario Maraio – a costruire un’area.

La questione resta dunque aperta. C’è uno spazio riformista nel centrosinistra che va organizzato e rappresentato. Ma per farlo servono un progetto condiviso, regole condivise e soprattutto una costruzione alla quale tutti partecipino fin dall’inizio.

di Nino Oddo, vicesegretario nazionale Avanti PSI