Casa, tema centrale per la Spagna. Ma da noi non lo è più

Due giorni fa, il 2 ottobre 2026, il Congresso spagnolo ha bocciato i due decreti casa di Pedro Sánchez. 172 sì e 178 no il primo. 166 sì e 184 no il secondo. Fuori, in Carrera de San Jerónimo, la gente gridava “vergogna”. Ieri, sabato, 500 mila persone secondo i sindacati inquilini, 70 mila secondo la polizia, in 50 città. Chiavi in mano a tintinnare.

L’Avanti online scriveva ieri una cosa giusta: in Spagna il problema casa è trattato come un problema pubblico. In Italia come un problema privato.

Ed è qui che la storia torna indietro di 50 anni a Milano.

L’equo canone non è nato in Parlamento. È nato in una stanza di sindacalisti.

Io c’ero. Ero tra i fondatori del SICET, il 9 ottobre 1974. Sindacato Inquilini Casa e Territorio, della CISL e delle ACLI. Il SUNIA della CGIL era nato due anni prima, nel 1972, nella Federazione Unitaria. L’Unione Inquilini ancora prima, nel 1968 a Quarto Oggiaro. Eravamo tre sigle, tre aree, stessa strada: le case popolari occupate, gli sfratti, i padroni che raddoppiavano l’affitto a voce.

La legge 392 del 27 luglio 1978, quella dell’equo canone, l’abbiamo scritta noi. Con Sergio Graziosi, architetto, poi docente al Politecnico di Milano, morto giovane. Con Pietro Praderi, bresciano di Mairano, ragioniere delle ACLI di Milano, morto il 25 giugno di quest’anno a 94 anni. Presidente delle ACLI milanesi dal 1966 al 1972, padre della Lega Consumatori.

Con Graziosi usavamo una delle prime calcolatrici portatili. Non c’erano i computer. Facemmo un manuale ciclostilato per calcolare il valore locativo: superficie convenzionale per costo base per coefficienti – zona, piano, vetustà, servizi. Un manuale per i volontari.

Quel manuale è andato in Senato. Mi chiamarono in Commissione. Io ero abituato a dire “ragazzi…” ai volontari, più giovani di me. Mi ritrovai davanti senatori tutti più vecchi di me, doppiopetto grigio, e dissi “ragazzi…”. Sorrisi divertiti.

La legge passò con DC, PCI, PSI, PSDI, PRI. Governi Andreotti IV, compromesso storico. Contro solo liberali e missini che difendevano la rendita. Era il 1978. Avevamo vinto.

Poi l’hanno smontata. Patti in deroga nel 1992. Liberalizzazione nel 1998 con la 431.

Oggi in Spagna succede la stessa cosa di allora a Milano: una donna di 87 anni, Maricarmen Abascal, nel quartiere Retiro a Madrid, affitto passato da 500 a 2.650 euro, portata via in barella in diretta TV. Il paese esplode.

In Italia non esplode più. Perché abbiamo accettato che la casa sia un fatto privato tra proprietario e inquilino. In Spagna è ancora un fatto pubblico.

La differenza non è economica. È politica. Nel 1974 avevamo sindacati inquilini che andavano nelle case popolari a spiegare il manuale dell’equo canone. Oggi abbiamo portali che calcolano la rendita.

Se la legge di Sánchez è caduta anche per i 7 voti di Junts, partito nazionalista catalano che ha detto “è un inganno”, vuol dire che il tema è di nuovo centrale. Da noi non lo è più.

Alex Gaboardi