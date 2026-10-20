C’è una regìa dietro gli scontri?

C’è una regia dietro gli scontri nelle maggiori piazze italiane? Temo proprio di sì. È venuto fuori quanto tutti noi, oggettivamente, abbiamo affermato: che questa violenza, questa devastazione, questo vandalismo non ha nulla a che fare con la “protesta studentesca”, legittima e sacrosanta.

La cosa, ahinoi, non ci consola. Anzi ci pone di fronte alle nostre responsabilità di genitori e di educatori, nonché delle istituzioni.

Questa violenza di matrice anarchica (soprattutto a Milano, non trascurabile a Bologna, a Torino, ecc….), ad opera di minorenni in gran parte, va senz’altro isolata e perseguita. Ma ciò non basta!

Bisogna che la politica tutta si interroghi su che cosa essa stessa è fallita.

Perché quando i giovanissimi, i minorenni fanno esplodere la loro rabbia, la loro frustrazione fino a tal punto, le responsabilità sono altrove, pur condannando con fermezza la violenza di questi giorni.

Dicevo che “LE RESPONSABILITÀ SONO ALTROVE”. Sì, sono altrove.

Quale testimone viene consegnato ai nostri ragazzi?

Quale futuro viene loro assicurato?

Quali sicurezze familiari ed educative?

Quali prospettive lavorative, economiche e culturali?

GHETTIZZATI, come sono i nostri ragazzi, in un presente di “DISUGUAGLIANZE e POVERTÀ” crescente; in un presente privo di “RIFERIMENTI VALORIALI“, come la accoglienza, la solidarietà, la giustizia sociale, la libertà; in un presente in cui “FAMIGLIA e SCUOLA” hanno perso il loro prestigio intrinseco, perché prive di una politica che investa su entrambe, attraverso provvedimenti mirati ad esaltarne la loro funzione di AGENZIE FORMATIVE tra le più alte, la conseguenza è la “ESPLOSIONE di RABBIA e di RANCORE”, incontrollata e incontrollabile, completamente alla mercé di gruppi anarchici, che pianificano la destabilizzazione per rovesciare l’ordine pubblico e recare danno a quelli che, secondo la loro liturgia, sono i simboli della “ricchezza” culturale ed economica da cui si sentono esclusi o a cui appartengono da “annoiati” e/o “viziati”.

Facciamo attenzione a questo “MALESSERE“!

Non sottovalutiamolo, non limitiamoci a punirne l’espressione violenta (senza dubbio condannabile, come ho più volte detto).

CERCHIAMO DI INTERPRETARLO, DI GOVERNARLO, SE VOGLIAMO ASSICURARE AL NOSTRO PAESE, ALL’EUROPA, AL MONDO UNA GENERAZIONE SANA E VIRTUOSA.

In questo, FONDAMENTALE È IL RUOLO DELLA FAMIGLIA, DELLA SCUOLA, DELLA SOCIETÀ, DELLE ISTITUZIONI.

FRANCESCA FRISANO

Direzione Nazionale Avanti PSI