Città devastate e violenza giovanile: la politica non può chiamarsi fuori

Ma fermarsi alla condanna non basta. Occorre capire che cosa alimenti questi episodi, quali motivazioni spingano alcuni giovani a partecipare agli scontri

Dietro le devastazioni di questi giorni non c’è una sola causa. Disagio, rabbia sociale, ricerca di visibilità e crisi educativa si intrecciano in un fenomeno che chiama in causa anche le responsabilità della politica.

Vetrine infrante, negozi saccheggiati, incendi, scontri e beni pubblici distrutti. Le devastazioni di questi giorni riportano al centro una questione che va oltre l’ordine pubblico: perché alcuni giovani arrivano a trasformare la rabbia in violenza? E quali responsabilità devono assumersi gli adulti, le istituzioni e la politica di fronte a un fenomeno che non può essere liquidato con una semplice condanna?

La prima distinzione è indispensabile. Manifestare, contestare e dissentire sono diritti fondamentali. Aggredire persone, distruggere attività commerciali e devastare spazi pubblici sono comportamenti diversi, che devono essere accertati e perseguiti secondo la legge. Le ragioni di una protesta non giustificano la violenza, così come le azioni di pochi non possono essere attribuite indistintamente a tutti coloro che manifestano.

Ma fermarsi alla condanna non basta. Occorre capire che cosa alimenti questi episodi, quali motivazioni spingano alcuni giovani a partecipare agli scontri e perché, in determinate circostanze, la distruzione sembri diventare uno strumento per ottenere visibilità, affermare la propria presenza o sfogare una rabbia che non trova altre forme di espressione.

Le cause possono essere molteplici: difficoltà economiche, mancanza di prospettive, senso di esclusione, sfiducia nelle istituzioni, bisogno di appartenenza e influenza del gruppo. A questi fattori possono aggiungersi fragilità personali, difficoltà educative e la ricerca di notorietà attraverso i social network. Non tutti questi elementi sono presenti in ogni vicenda e nessuno, da solo, spiega automaticamente il ricorso alla violenza.

È proprio qui che entra in gioco la responsabilità della politica.

La politica non può essere indicata come causa diretta di ogni episodio di vandalismo o di ogni aggressione. Chi compie un reato risponde delle proprie azioni. Ma la politica non può nemmeno limitarsi a intervenire quando le strade sono già devastate, le vetrine infrante e i cittadini chiedono sicurezza. Il suo compito è anche affrontare le condizioni che alimentano l’esclusione, la sfiducia e la mancanza di opportunità, senza confondere queste condizioni con una giustificazione della violenza.

Un giovane che non vede prospettive di studio, formazione o lavoro può sviluppare un senso di frustrazione. Chi si sente ignorato dalle istituzioni può perdere fiducia nella possibilità di essere ascoltato attraverso gli strumenti democratici. Chi vive in contesti privi di spazi di aggregazione, servizi educativi e opportunità può incontrare maggiori difficoltà nel trovare punti di riferimento positivi.

Queste condizioni non trasformano automaticamente un ragazzo in una persona violenta: la maggioranza di chi affronta difficoltà economiche o sociali non ricorre alla distruzione. Tuttavia, ignorare i problemi di un territorio significa rinunciare a una parte importante della prevenzione. È qui che le scelte politiche diventano concrete: investimenti nella scuola, servizi sociali accessibili, sostegno alle famiglie, formazione professionale, politiche per l’occupazione giovanile e spazi nei quali i ragazzi possano incontrarsi e partecipare alla vita della comunità.

Non bastano gli annunci né gli interventi straordinari dopo gli episodi più gravi. Servono politiche continuative, risorse adeguate e risultati verificabili. La sicurezza si costruisce anche attraverso la prevenzione, la presenza delle istituzioni sul territorio e la capacità di intervenire prima che situazioni di disagio si aggravino.

C’è poi una seconda responsabilità, meno immediata ma altrettanto importante: quella dell’esempio pubblico.

Il linguaggio utilizzato dalla politica contribuisce a definire il clima del confronto democratico.