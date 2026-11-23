Ora la destra al governo se la prende con il dissenso. Una nuova lista di reati è pronta per colpire chi protesta con soluzioni e punizioni assurde. Come quella per esempio della sospensione di tutti i benefici economici, incluse le borse di studio, per gli studenti che vengono anche solo sottoposti a indagini preliminari per una serie di reati commessi durante le manifestazioni di piazza. O quella di marchiare con la vernice gli studenti da identificare. Nel decreto cortei vi è una gara a chi è più cattivo, ma sostanzialmente a chi la spara più grossa in una gara che rischia di crescere di intensità man manco che si avvicinano i temi di elezioni.

Si vuole intimidire, criminalizzare il dissenso e restringere il diritto di manifestare. Dopo nove decreti sicurezza, il Paese non è più sicuro, ma certamente più repressivo. Questa ossessione securitaria serve a distrarre dal fallimento della manovra, già riscritta appena uscita da Palazzo Chigi. Si taglia pesantemente la sanità, la scuola e i servizi. Non resta altro allora che fare propaganda con i soliti temi tanto cari alla maggioranza.

L’ultima trovata da parte di un parlamentare della Lega è quello del “reato di squadrismo eversivo di piazza, con pene che vanno dai quattro agli otto anni di reclusione. Nelle stesse ore in cui si allena la fantasia al potere, il presidente della Cei, card. Matteo Zuppi, dopo aver condannato “con fermezza la violenza, che non dà voce ma la toglie” ha affermato che “nello stesso tempo, dobbiamo cogliere le istanze di futuro” dei giovani. “Sono figli nostri, delle nostre città e delle nostre scuole, non etichette o contenitori. Spesso – osserva – la rabbia è solitudine che non incontra risposte e rivela un vuoto di senso, di relazioni, di adulti credibili. La sicurezza è necessaria, ma la sola repressione contiene, non educa”.

In sostanza nel decreto cortei è diventato il terreno di una gara indecente tra la Lega e Fratelli d’Italia preoccupati dalla concorrenza a destra di Vannacci.