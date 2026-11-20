L’Ordine militare fantasma del febbraio 2022 e il paradosso della realtà

C’è un documento in cirillico datato 26 febbraio 2022 che, riletto a quasi cinque anni di distanza, racconta più di molti saggi di strategia militare. È un presunto ordine militare attribuito al vice ministro della Difesa russo Aleksei Krivoruchko, con cui si imponeva ai comandi di rimuovere i documenti ai soldati morti in Ucraina, seppellirli di notte in fosse comuni in Bielorussia o distruggerne i corpi sul posto.

Analizzato oggi con la lente fredda del fact-checking, quel testo mostra tutte le stimmate della guerra psicologica (PSYOP) dei primi giorni di invasione: Krivoruchko si occupava di armamenti e non di operazioni sul campo, la forma burocratica corredata di timbri con l’ aquila bicefala russa, tanto simile all’ “austriaca gallina” sbeffeggiata dai patrioti del nostro Risorgimento, non corrispondeva ai protocolli del Cremlino e il canale di diffusione era quello della contro-propaganda ucraina, nata per demoralizzare l’invasore straniero nelle ore più disperate della propria resistenza. Eppure, il paradosso storico è che la realtà dei cinque anni successivi ha superato di gran lunga quel falso: non c’è stato bisogno di cremare i caduti in segreto quando Mosca ha scelto di secretare i bilanci, silenziare le madri dei soldati e mandare centinaia di migliaia di uomini negli assalti frontali, mentre le vere fosse comuni — piene di civili ucraini — i veri “ordinari” massacri russi, venivano scoperte a Bucha, Izyum e Mariupol.

2. Perché il gigante da 140 milioni non ha inghiottito il nano Kiev da 40

Nel febbraio 2022 quasi tutti, a Mosca come nelle cancellerie occidentali, davano per scontato che la demografia e la geografia avrebbero deciso la partita in poche settimane: una potenza da 140 milioni di abitanti contro un Paese che oggi, tra occupazione e milioni di profughi all’estero, conta meno di trenta milioni di residenti. Se la Russia non ha “mangiato in un sol boccone” l’Ucraina è perché la guerra del XXI secolo ha rotto l’equazione tra quantità e vittoria.

La rivoluzione dei droni ha reso il campo di battaglia trasparente, rendendo impossibili le grandi manovre corazzate e costringendo l’esercito russo ad avanzare di pochi metri al giorno a un costo umano spaventoso. A questo si aggiunge il vincolo politico interno del Cremlino: Vladimir Putin non può decretare una mobilitazione totale senza rompere il patto sociale non scritto che addomestica le grandi città russe, limitandosi a reclutare le etnie asiatiche di serie B, lontane dagli occhi dei privilegiati (e più agiati) russi bianchi, e i volontari, a colpi di bonus milionari che sul campo bastano appena a coprire le perdite. Nel frattempo, il conflitto ha cambiato direzione: non più una guerra combattuta solo sul suolo ucraino, ma attacchi ucraini sistematici di ritorsione con droni e missili a lungo raggio che colpiscono raffinerie, depositi e snodi logistici a oltre mille chilometri dall’ucraina dentro il territorio russo.

3. Dalla guerra della comunicazione alla potenza industriale

È proprio questa trasformazione che spiega perché oggi Kiev non abbia più alcun bisogno di ricorrere a documenti apocrifi su Telegram. Nel 2022 l’Ucraina doveva persuadere il mondo di poter resistere per ottenere le armi di cui non disponeva; nel 2026 essa stessa è diventata uno dei principali pruduttori militari del pianeta.

In cinque anni di economia di guerra, l’industria della difesa ucraina ha raggiunto una capacità produttiva stimata in 55 miliardi di dollari l’anno, arrivando persino a riaprire in modo controllato le esportazioni verso i Paesi partner. Oggi Kiev non vende narrazioni: produce ed esporta droni aerei e navali, sistemi di guerra elettronica e software testati su un vero campo di battaglia, stringendo joint venture con i colossi europei della difesa. Chi vuole attrarre capitali e vendere tecnologia militare agli eserciti NATO non ha bisogno di gonfiare la propaganda: lascia parlare i risultati industriali e militari.

4. Il cortocircuito del dibattito italiano e la lezione del nostro Risorgimento

Eppure, in Italia una parte rumorosa del dibattito pubblico sembra rimasta ferma al 2022. Commentatori come Marco Travaglio e Massimo Cacciari continuano a leggere il conflitto come una guerra per procura combattuta dall’Occidente “fino all’ultimo ucraino”, invocando lo stop agli aiuti militari in nome di un presunto realismo diplomatico e umanitario. È un ragionamento che produce un evidente cortocircuito: descrive come una pedina passiva un Paese che ha costruito un’industria bellica autonoma, colpisce la Russia in profondità, sopporta con valore civile e determinazione i sistematici attacchi terroristici russi alla popolazione e alle infrastrutture energetiche e termiche, perché combatte innanzitutto per la propria sopravvivenza nazionale, e solo in seconda battuta per la sicurezza europea.

Chi conosce la storia del Risorgimento e della Resistenza italiani non può che guardare con rispetto, immedesimazione e solidarietà a questa tenacia. Anche nell’Ottocento i “realisti” delle cancellerie europee consideravano l’Italia una mera “espressione geografica”, destinata a soccombere davanti alla potenza militare e demografica dell’Impero asburgico e dei suoi alleati russi, e giudicavano velleitario il sacrificio dei patrioti di Milano, Venezia o Roma. La storia ha dimostrato che un popolo che combatte per la propria indipendenza non è mai una pedina nelle mani altrui: è il protagonista della propria libertà come facemmo anche noi contro l’oppressore nazi-fascista. Chiedere agli ucraini di deporre le armi oggi non significa affrettare la pace, ma chiedere a una nazione di rinunciare a tutti i sacrifici sopportati sinora e, in definitiva, a esistere.

Mario Bannoni