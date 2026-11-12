Con Infosfera la Campania diventa modello nazionale su AI e nuove tecnologie

Imperiale (Campania DIH): «L'IA non è neutrale. Dobbiamo scegliere da che parte stare». Maraio e Di Pietro: «Fondamentale fare squadra per rendere l'innovazione accessibile a tutti».

Infosfera, presentato a Città della Scienza il nuovo numero dedicato all’intelligenza artificiale e alle disuguaglianze

Imperiale (Campania DIH): «L’IA non è neutrale. Dobbiamo scegliere da che parte stare». Maraio e Di Pietro: «Fondamentale fare squadra per rendere l’innovazione accessibile a tutti».

“Il nuovo numero di Infosfera è dedicato all’Intelligenza Artificiale e alle disuguaglianze che rischia di creare. Abbiamo scelto di presentarlo a Città della Scienza, durante i quarant’anni di Futuro Remoto, perché il divario digitale è prima di tutto un divario di comprensione: una tecnologia che non si capisce non si usa, oppure si subisce. Per questo non c’è inclusione digitale senza divulgazione”. Lo ha dichiarato Edoardo Imperiale, direttore della rivista Infosfera e amministratore delegato del Campania DIH – Rete Confindustria presentando il dodicesimo numero dedicato all’intelligenza artificiale e alle disuguaglianze che rischiano di emergere. La rivista è stata presentata a Città della Scienza, nella Sala Oppenheimer, nell’ambito della 40ª edizione di Futuro Remoto.

“Città della Scienza- ha detto- può avere un ruolo decisivo. Da quarant’anni sa rendere la scienza accessibile a tutti con un linguaggio semplice. Oggi, grazie al rilancio avviato dal nuovo presidente Giovanni Covone, può diventare il luogo in cui cittadini, piccoli imprenditori e amministratori locali imparano a conoscere l’Intelligenza Artificiale e a usarla. Può essere anche un ponte tra il mondo della ricerca e chi rischia di restare indietro. L’Intelligenza Artificiale vive un paradosso. È forse la tecnologia più democratica che abbiamo mai avuto, accessibile a chiunque da uno smartphone, eppure rischia di diventare il più potente moltiplicatore di disuguaglianze. L’IA non si compra e non si installa: richiede competenze, cultura del dato e capacità di governare il cambiamento. Sono risorse che i più deboli spesso non hanno: le micro e piccole imprese, i cittadini meno attrezzati, i piccoli Comuni, soprattutto nel Mezzogiorno”.

“Per questo l’IA non è neutrale, e dobbiamo scegliere da che parte stare. Non basta occuparsi di chi corre più veloce. Dobbiamo occuparci di chi rischia di non avere gli strumenti per partire, con competenze, ecosistemi capaci di accompagnare chi da solo non ce la fa e una comunicazione semplice che renda l’innovazione comprensibile a tutti. È il lavoro che Infosfera e Campania DIH continueranno a fare” ha concluso.

Il presidente della Fondazione Idis Giovanni Covone ha aggiunto: “Se vogliamo creare una democrazia vera attiva dobbiamo rendere i nostri cittadini consapevoli, devono conoscere le tecnologie che modificano le nostre vite per poter permettere di fare democraticamente scelte collettive ponderate e consapevoli”.

Per Valerio Di Pietro, assessore alla Transizione Digitale e Smart City del Comune di Napoli “l’intelligenza artificiale dimostra quanto il concetto di futuro sia relativo: ciò che fino a pochi anni fa sembrava lontano è già parte del nostro presente. La sfida è trasformare questa rivoluzione in opportunità concrete, dalla creazione di nuove professionalità qualificate al miglioramento dei servizi pubblici. Napoli, con le sue università, i centri di ricerca e i giovani talenti, ha tutte le potenzialità per essere protagonista di questa trasformazione”.

Enzo Maraio, assessore alla Transizione Digitale della Regione Campania, ha evidenziato il valore dell’iniziativa: “Infosfera è uno strumento utile e innovativo, capace di accompagnare cittadini, imprese e istituzioni nella comprensione delle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. Con il Campania DIH stiamo costruendo una collaborazione sempre più forte, nella convinzione che innovazione, formazione e nuove tecnologie siano leve fondamentali per la crescita del territorio. La sfida è rendere l’innovazione accessibile a tutti, trasformandola in opportunità concrete”

Alessandro Di Ruocco, vice presidente Unione Industriali Napoli all’Education , Capitale umano, Ricarca e Sviluppo, ha rimarcato l’importanza di un approccio umanistico all’intelligenza artificiale: “L’IA non viene per sottrarre il lavoro, ma per liberare il talento. Le macchine automatizzano lo sforzo ripetitivo, liberando tempo all’intelletto umano per risolvere le complessità e governare l’innovazione”.

Sulla necessità di accompagnare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione è intervenuto Massimo Bisogno, direttore generale dell’Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale e responsabile per la Transizione al Digitale della Regione Campania. “Iniziative come Infosfera aiutano a costruire una cultura dell’intelligenza artificiale consapevole. Il compito della pubblica amministrazione è garantire regole, trasparenza e servizi digitali di qualità, affinché le opportunità dell’innovazione arrivino davvero a tutti i territori”

Al talk, arricchendoli di spunti concreti, hanno partecipato anche Giuseppe Longo, professore di Astrofisica e Machine Learning all’Università degli Studi di Napoli Federico II, Nicola Carracciuolo – head of telco CKDelta / Gruppo WINDTRE e Valentina Russo, CEO di Logogramma.

Al centro del confronto il rapporto tra intelligenza artificiale, competenze, sistema produttivo e pubblica amministrazione, con particolare attenzione alla necessità di evitare che la trasformazione tecnologica accentui le disuguaglianze sociali, economiche e territoriali.

La rivista del Campania Digital Innovation Hub – Rete Confindustria, giunta al settimo anno di vita, dedica il suo dodicesimo numero alle sfide dell’intelligenza artificiale e al rischio di nuove disuguaglianze economiche, sociali e territoriali.

La sezione dedicata alle prospettive europee e nazionali ospita l’intervista a Vittorio Genna, presidente dell’Unione Industriali Napoli, sulla democratizzazione dell’intelligenza artificiale e sulle opportunità per il sistema produttivo; a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente nazionale dell’ANCI, sul divario territoriale e sul ruolo delle amministrazioni locali; e a Maria Anghileri, vicepresidente di Confindustria e presidente dei Giovani Imprenditori, sugli scenari del 2030 e sull’accessibilità dell’IA.

Il tema delle competenze è affrontato da Aurelio Regina, presidente di Fondimpresa e vicepresidente di Confindustria con delega all’Energia, mentre Mariella Borghi, consulente ed esperta di intelligenza artificiale, approfondisce il divario di genere. Luca Josi, giornalista e imprenditore nel settore della comunicazione, riflette sul rapporto tra nuove generazioni, innovazione e lavoro.

Spazio anche alle piccole e medie imprese con Letizia Pizzi, direttrice generale di Anitec-Assinform, l’associazione di Confindustria delle imprese ICT, che analizza le condizioni necessarie per favorire la diffusione dell’intelligenza artificiale nel sistema produttivo.

Nella sezione dedicata alla ricerca e all’università intervengono Mario Mosca, docente di Storia e tecniche del giornalismo all’Università Suor Orsola Benincasa, sul valore delle competenze umanistiche nell’era dell’IA, e Andrea Carignani, professore associato all’Università IULM di Milano, sul tema della responsabilità algoritmica.

Sul fronte delle applicazioni concrete, Michele Lucantonio, direttore vendite Pubblica Amministrazione di WINDTRE, e Nicola Carracciuolo, Head of Telco Channel di CKDelta, approfondiscono l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dei dati per la resilienza ambientale e dei territori.