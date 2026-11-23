La segreteria del Psi reggiano condivide le parole di Ernesto Maria Ruffini,ex direttore dell’Agenzia entrate, che giustamente ricorda che per il centro sinistra annunciare nuove tasse non pare essere il modo migliore per cominciare una campagna elettorale.

Tra l’altro le patrimoniali in Italia ci sono già per una cinquantina di miliardi all’anno, tra Imu, imposte di bollo ed altro.

Invece di chiedere altre patrimoniali occorrerebbe concentrarsi su proposte effucaci per il recupero dell’evasione fiscale, su come spendere meglio i soldi che abbiamo e su come frenare la corsa dei prelievi non progressivi, che a forza di flat tax sono arrivati al 60% delle entrate, con buona pace della progressivita’ fiscale prevista nella Costituzione.

Armando Anceschi-Roberto Pierfederici

(Segreteria Psi reggiano Avanti Psi)

(TESTO RACCOLTO DA ANDREA MALAVOLTI)