Dal bradisismo flegreo al caldo urbano, ogni crisi colpisce di più chi ha meno. Leggere i processi in profondità, prevenire e governare il cambiamento è la prima forma di giustizia sociale

Dal bradisismo flegreo al caldo urbano, ogni crisi colpisce di più chi ha meno. Leggere i processi in profondità, prevenire e governare il cambiamento è la prima forma di giustizia sociale.

di Erlisiana Anzalone*

Sono una geologa, e il mio mestiere mi ha insegnato a guardare sotto la superficie. Una scossa, una strada che sprofonda, un versante che cede dopo una pioggia intensa sono quasi sempre l’esito di processi lenti e profondi, a lungo invisibili. Non basta intervenire quando l’effetto si manifesta: bisogna capirne le cause. Vale per il territorio, e vale per la società.

Un fenomeno naturale non distingue tra le persone; le sue conseguenze sì. Una scossa di bradisismo raggiunge un intero quartiere, ma i suoi effetti cambiano da una casa all’altra: contano la solidità dell’abitazione, la salute, il reddito, le persone su cui contare. Vale per il caldo, per le piogge intense, e per le crisi che nascono lontano, quando salgono i prezzi dell’energia o si interrompono i rifornimenti. Ogni rischio colpisce di più chi ha meno. Per questo prevenire è insieme un dovere tecnico e un atto di giustizia.

Una transizione con una direzione sociale

Per una forza socialista e riformista, la transizione ecologica non è un capitolo dell’ambiente: è una politica sociale. Riguarda il modo in cui produciamo energia, ci spostiamo, usiamo acqua e materiali, abitiamo il territorio. E impone di decidere chi ne paga i costi e chi ne riceve i benefici: una trasformazione che riducesse le emissioni ma aumentasse le disuguaglianze mancherebbe il suo scopo.

Napoli non parte da zero. Con il PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima) il Comune si è impegnato a ridurre entro il 2030 le emissioni di anidride carbonica del 43,7% rispetto al 2005 e, secondo i dati comunali, al 2022 aveva percorso il 60% della strada. A San Giovanni a Teduccio è nata nel 2021 la prima comunità energetica solidale del Mezzogiorno. Ma i bisogni restano grandi: in Campania oltre il 40% della popolazione è a rischio di povertà o di esclusione sociale, contro il 22,6% della media nazionale (Istat, Istituto Nazionale di Statistica, dati 2025); nel 2025 la raccolta differenziata si è fermata al 46,5%, lontana dal 65% previsto dalla legge; nel 2026 a Napoli sono state presentate oltre novemila domande per una casa popolare; secondo il rapporto Ecosistema Urbano 2026 di Legambiente, la città ha 5 alberi in aree pubbliche ogni 100 abitanti, mentre 49 capoluoghi ne contano almeno 20.

Il territorio chiede poi una cura particolare. In un sottosuolo ricco di cavità, curare le reti idriche e fognarie significa prevenire gli sprofondamenti; nell’area flegrea il bradisismo richiede monitoraggio, edifici sicuri, preparazione alle emergenze. Sono rischi con cause diverse da quelli climatici: la scienza li tiene distinti, la politica deve saperli governare insieme.

Conoscere per governare

Napoli ha università, centri di ricerca, competenze, una straordinaria energia civica. Spesso le manca un metodo. Il primo passo è mettere insieme conoscenze oggi disperse in una mappatura delle fragilità, Municipalità per Municipalità, che sovrapponga i rischi del territorio, lo stato di edifici e reti, le condizioni sociali e l’accesso effettivo ai servizi. Vedere dove le difficoltà si sommano serve a investire dove si riduce più rischio, a raggiungere chi ha diritto a un aiuto e non lo chiede, a sapere, in ogni emergenza, dove vive chi non può farcela da solo.

Le priorità per Napoli

Da questa lettura discendono alcune priorità, costruite su strumenti e risorse che già esistono:

Sottosuolo e reti. Manutenzione programmata e ricerca delle perdite dove le cavità sono più dense e le condotte più vecchie, con interventi pubblicati strada per strada.

Casa. Case popolari più sicure ed efficienti, a partire da dove degrado, rischio e fragilità si sommano, e un registro pubblico degli alloggi vuoti con responsabili e tempi di assegnazione.

Energia. Comunità energetiche solidali sui tetti pubblici, con una quota dei benefici alle famiglie in povertà energetica, e sportelli di prossimità su bollette e bonus sociali.

Caldo. Cortili scolastici alberati e aperti al quartiere, ombra e suoli permeabili dove calore e fragilità coincidono, sempre dopo una verifica geologica; luoghi freschi e una rete che raggiunga chi vive solo durante le ondate di calore.

Prevenzione flegrea. Uno sportello che accompagni famiglie e condomini nell’accesso ai contributi per la sicurezza sismica, e piani di emergenza che sappiano dove vivono le persone non autosufficienti.

Lavoro. Un patto tra Comune, scuole, ITS Academy (Istituti Tecnologici Superiori), università, imprese e sindacati per formare i giovani nei cantieri della transizione, con regolarità e sicurezza negli appalti.

Responsabilità. Per ogni impegno tempi, risorse, indicatori e un rendiconto pubblico annuale, discusso nelle Municipalità.

Un riformismo che va alla radice

È questo, per i socialisti, il senso di un riformismo radicale, nel significato più vero della parola: non un riformismo debole, che si limita ad amministrare l’esistente, ma un riformismo profondo, che va alla radice dei problemi e cambia davvero le condizioni di vita delle persone. Trasformare la solidarietà in diritti effettivi e la conoscenza in capacità di governo, con una bussola chiara negli articoli 3 e 9 della Costituzione: rimuovere gli ostacoli all’uguaglianza, tutelare l’ambiente per chi verrà dopo di noi.

Una politica forte ha bisogno di una visione a breve, medio e lungo termine: risposte immediate ai bisogni di oggi, obiettivi verificabili nei prossimi anni, una direzione chiara per le generazioni che verranno. La fiducia dei cittadini si conquista con le promesse mantenute, non con quelle annunciate.

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* è geologa e ricercatrice del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).